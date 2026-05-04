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산업 자동차

현대차, 4월 글로벌 판매 8% 감소…부품 수급 차질·대기수요 영향

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남현수 기자

승인 : 2026. 05. 04. 15:58

국내 19.9% 급감·해외 5.1% 감소…주력 차종 생산 차질 직격
신차 투입 예고…그랜저 F/L 등으로 반등 모색
260428 (사진1) 현대차, '더 뉴 그랜저' 디자인 공개
지난달 28일 디자인을 공개한 현대차 신형 그랜저./현대차
현대자동차가 4월 글로벌 시장에서 생산 차질과 대기수요 영향으로 판매 감소를 기록했다.

현대차는 4월 국내 5만4051대, 해외 27만1538대 등 총 32만5589대를 판매했다고 4일 밝혔다. 이는 전년 동월 대비 8.0% 감소한 수치다.

국내 판매는 19.9% 줄며 감소폭이 컸다. 세단은 그랜저(6622대), 쏘나타(5754대), 아반떼(5475대) 등 총 1만8326대가 팔렸다.

RV 부문은 싼타페(3902대), 투싼(3858대), 팰리세이드(3422대) 등을 포함해 1만9284대를 기록했다.

상용차는 포터(4843대), 스타리아(3039대), 중대형 버스·트럭 1562대가 판매됐다.

제네시스는 G80(2523대), GV70(2068대), GV80(1693대) 등 총 6868대를 기록했다.

해외 판매는 27만1538대로 5.1% 감소했다.

현대차는 협력사 부품 수급 차질로 팰리세이드, G80 등 주요 차종 생산이 줄어든 데다, 신차 출시를 앞둔 대기 수요가 판매 감소로 이어졌다고 설명했다.

회사 관계자는 "그랜저 페이스리프트를 시작으로 상품 경쟁력 높은 신차를 올해 대거 출시해 판매를 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.
남현수 기자

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