현대차, 4월 글로벌 판매 8% 감소…부품 수급 차질·대기수요 영향

국내 19.9% 급감·해외 5.1% 감소…주력 차종 생산 차질 직격

신차 투입 예고…그랜저 F/L 등으로 반등 모색

260428 (사진1) 현대차, '더 뉴 그랜저' 디자인 공개 0 지난달 28일 디자인을 공개한 현대차 신형 그랜저./현대차

현대자동차가 4월 글로벌 시장에서 생산 차질과 대기수요 영향으로 판매 감소를 기록했다.현대차는 4월 국내 5만4051대, 해외 27만1538대 등 총 32만5589대를 판매했다고 4일 밝혔다. 이는 전년 동월 대비 8.0% 감소한 수치다.국내 판매는 19.9% 줄며 감소폭이 컸다. 세단은 그랜저(6622대), 쏘나타(5754대), 아반떼(5475대) 등 총 1만8326대가 팔렸다.RV 부문은 싼타페(3902대), 투싼(3858대), 팰리세이드(3422대) 등을 포함해 1만9284대를 기록했다.상용차는 포터(4843대), 스타리아(3039대), 중대형 버스·트럭 1562대가 판매됐다.제네시스는 G80(2523대), GV70(2068대), GV80(1693대) 등 총 6868대를 기록했다.해외 판매는 27만1538대로 5.1% 감소했다.현대차는 협력사 부품 수급 차질로 팰리세이드, G80 등 주요 차종 생산이 줄어든 데다, 신차 출시를 앞둔 대기 수요가 판매 감소로 이어졌다고 설명했다.회사 관계자는 "그랜저 페이스리프트를 시작으로 상품 경쟁력 높은 신차를 올해 대거 출시해 판매를 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.