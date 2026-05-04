한국GM, 지난달도 4만대 벽 넘었다... 수출이 실적 견인

수출 4.6만대…소형 SUV 글로벌 수요 확대 속 실적 견인

누적 200만대 돌파…한국GM ‘소형 SUV 수출 허브’ 입지 강화

[사진 2] 쉐보레 2026년형 트랙스 크로스오버 0 GM 한국사업장은 5월 한 달간 100만원 특별 할인 등의 혜택을 제공한다./GM 한국사업장

GM 한국사업장이 4월 글로벌 수요 확대에 힘입어 두 자릿수 성장세를 이어갔다.GM 한국사업장은 4월 한 달간 내수 811대, 수출 4만6949대를 포함해 총 4만7760대를 판매하며 전년 동월 대비 14.7% 증가했다고 4일 밝혔다. 이는 올해 들어 세 번째로 월 4만대 판매를 넘긴 실적이다.실적은 수출이 견인했다. 해외 판매 가운데 쉐보레 트랙스 크로스오버와 트레일블레이저가 각각 3만1239대, 1만5710대 판매되며 전년 대비 12.7%, 24.7% 증가했다.두 모델은 출시 이후 누적 판매 200만대를 돌파하며 GM 한국사업장의 핵심 수출 차종으로 자리 잡았다. 특히 두 모델은 기획부터 생산까지 국내에서 수행되는 대표 전략 모델로 한국을 글로벌 소형 SUV 생산 거점으로 끌어올린 주역으로 평가된다.실제 지난해 미국 시장에서 두 모델은 총 42만2792대가 판매되며 미국 소형 SUV 시장에서 약 43% 점유율을 기록했다.내수 판매는 811대에 그치며 수출 의존 구조가 이어졌다. 다만 회사는 5월 가정의 달을 맞아 트랙스 크로스오버, 트레일블레이저, 시에라 구매 고객 대상 금융·현금 지원 프로모션을 확대하며 내수 반등을 모색하고 있다.구스타보 콜로시 GM 한국사업장 영업·서비스·마케팅 부문 부사장은 "쉐보레 트랙스 크로스오버와 트레일블레이저가 제품 경쟁력을 바탕으로 누적 판매량 200만대를 돌파하는 등 의미 있는 성과를 이어 나가고 있다"며 "국내외 고객이 앞으로도 만족스러운 서비스 경험을 제공함으로써 고객 가치를 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.