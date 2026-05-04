한화에어로, 연내 KAI 지분 5000억 추가 취득

지분율 6.4%로 확대…연내 장내 매수 방식 취득

“사업 협력 강화” 명시…방산·우주 밸류체인 결속

imageView 0 ./한화에어로스페이스

한화에어로스페이스가 한국항공우주산업(KAI) 지분을 추가 확보하며 항공·우주 및 방산 분야 협력 강화에 나선다.한화에어로스페이스는 4일 공시를 통해 KAI 주식 약 295만8579주를 장내에서 추가 취득하기로 결정했다고 밝혔다. 취득 금액은 최대 5000억원 규모로 자기자본 대비 약 2.98%에 해당한다.이번 거래는 기존 보유 지분을 확대하는 성격이다. 한화에어로스페이스는 현재 331만740주를 보유하고 있으며, 추가 매입이 완료되면 총 보유 주식은 626만9319주로 늘어난다. 이에 따라 지분율도 6.43%로 상승한다.취득은 현금으로 진행되며 이달부터 12월까지 약 8개월간 장내 매수 방식으로 순차적으로 이뤄질 예정이다. 실제 취득 규모는 주가 등 시장 상황에 따라 변동될 수 있다.한화에어로스페이스는 취득 목적을 "사업적 협력 강화"라고 밝혔다. 업계에서는 이번 지분 확대를 항공·우주 및 방산 사업에서 양사 간 협력 관계를 공고히 하기 위한 전략적 행보로 해석하고 있다.KAI는 항공기와 위성, 항공우주 장비 등을 생산하는 국내 대표 항공우주 기업으로, 지난해 기준 매출 3조6963억원, 순이익 1873억원을 기록했다.이번 투자로 한화에어로스페이스는 우주 발사체, 항공 엔진, 방산 체계 등 자사 사업과 KAI의 항공기·우주 플랫폼 역량 간 시너지를 본격적으로 모색할 것으로 전망된다.