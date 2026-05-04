닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업 대기업

한화에어로, 연내 KAI 지분 5000억 추가 취득

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260504010000433

글자크기

닫기

남현수 기자

승인 : 2026. 05. 04. 17:06

지분율 6.4%로 확대…연내 장내 매수 방식 취득
“사업 협력 강화” 명시…방산·우주 밸류체인 결속
imageView
./한화에어로스페이스
한화에어로스페이스가 한국항공우주산업(KAI) 지분을 추가 확보하며 항공·우주 및 방산 분야 협력 강화에 나선다.

한화에어로스페이스는 4일 공시를 통해 KAI 주식 약 295만8579주를 장내에서 추가 취득하기로 결정했다고 밝혔다. 취득 금액은 최대 5000억원 규모로 자기자본 대비 약 2.98%에 해당한다.

이번 거래는 기존 보유 지분을 확대하는 성격이다. 한화에어로스페이스는 현재 331만740주를 보유하고 있으며, 추가 매입이 완료되면 총 보유 주식은 626만9319주로 늘어난다. 이에 따라 지분율도 6.43%로 상승한다.

취득은 현금으로 진행되며 이달부터 12월까지 약 8개월간 장내 매수 방식으로 순차적으로 이뤄질 예정이다. 실제 취득 규모는 주가 등 시장 상황에 따라 변동될 수 있다.

한화에어로스페이스는 취득 목적을 "사업적 협력 강화"라고 밝혔다. 업계에서는 이번 지분 확대를 항공·우주 및 방산 사업에서 양사 간 협력 관계를 공고히 하기 위한 전략적 행보로 해석하고 있다.

KAI는 항공기와 위성, 항공우주 장비 등을 생산하는 국내 대표 항공우주 기업으로, 지난해 기준 매출 3조6963억원, 순이익 1873억원을 기록했다.

이번 투자로 한화에어로스페이스는 우주 발사체, 항공 엔진, 방산 체계 등 자사 사업과 KAI의 항공기·우주 플랫폼 역량 간 시너지를 본격적으로 모색할 것으로 전망된다.
남현수 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기