롯데건설, 가정의 달 맞아 임직원에 ‘감사 이벤트’…유급휴가·가전 경품 지급

이미지 0 롯데건설의 '행복가득 롯또박스' 이벤트 이미지./롯데건설

롯데건설이 가정의 달을 맞아 임직원을 대상으로 감사 이벤트를 진행하며 조직문화 강화에 나섰다.롯데건설은 지난달 30일 서울 서초구 잠원동 본사에서 전 임직원에게 대표이사의 감사 메시지를 담은 카드와 함께 '간식 선물 세트'를 전달했다고 5일 밝혔다.이번 이벤트는 즉석 복권 형식의 '롯또박스'를 도입해 재미 요소를 더한 것이 특징이다. 간식 세트에 포함된 메시지 카드의 스크래치를 긁으면 당첨 여부를 확인할 수 있도록 했다.경품은 가족과 함께 시간을 보낼 수 있도록 구성했다. 유급휴가 1일을 비롯해 이동형 스크린, 헤어드라이어, 기프티콘 등 다양한 상품을 지급한다.노동절을 맞아 복지 지원도 병행했다. 임직원 복지몰에서 현금처럼 사용할 수 있는 포인트를 지급했다. 해당 복지몰은 가전, 스포츠용품, 생활용품, 유아용품 등 약 1700여종의 상품을 상시 할인된 가격에 제공하는 사내 플랫폼이다. 직원이 원하는 상품을 추가 신청할 수 있는 맞춤형 기능도 갖췄다.롯데건설 관계자는 "임직원들이 가족과 함께하는 시간에 작은 즐거움을 더하고자 이번 이벤트를 마련했다"며 "일과 삶의 균형을 지원하는 복지 제도를 지속 확대할 계획"이라고 말했다.