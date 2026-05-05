삼성·LG디스플레이, 美SID서 차세대 기술 공개

추가사진. 삼성디스플레이 SID2026 전시 부스 전경1 0 삼성디스플레이 SID2026 전시 부스 전경./삼성디스플레이

(사진) LG디스플레이가 'SID 2026'에서 3세대 탠덤 OLED를 최초 공개한다 0 LG디스플레이의 3세대 탠덤 OLED./LG디스플레이

세계정보디스플레이학회(SID)가 주관하는 디스플레이 위크 2026에서 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 차세대 디스플레이 기술을 공개하며 경쟁에 나선다. 삼성은 고휘도·광색역 OLED와 신기술을, LG는 전력 효율과 내구성을 강화한 탠덤 OLED를 앞세워 기술 주도권 확보에 나서는 모습이다.5일 업계에 따르면 양사는 오는 7일(현지시간)까지 미국 로스앤젤레스 컨벤션센터에서 열리는 이번 행사에 참가해 최신 기술과 연구 성과를 선보인다.삼성디스플레이는 이번 전시에서 최대 3000니트 밝기와 UHD TV 색 공간 표준인 BT.2020 색역 96%를 구현한 스마트폰용 OLED 'Flex Chroma Pixel™'을 처음 선보인다. 고휘도·광색역·장수명을 동시에 확보한 것이 특징이다.또 스마트폰급 해상도(500PPI)를 구현한 '센서 OLED'도 공개된다. OLED와 유기 포토다이오드를 결합해 심박수·혈압 등 건강정보 측정이 가능하며, 사생활 보호 기술(FMP)을 적용했다. 이와 함께 차세대 기술인 전계발광 퀀텀닷(EL-QD) 제품은 밝기를 최대 25% 높여 업계 최고 수준(500니트)을 달성했고, 관련 연구는 SID '우수 논문'으로 선정됐다.200PPI 해상도의 스트레처블 디스플레이도 공개한다. 화면이 늘어나며 차량 계기판 형태로 변형되는 기술로, 상용화 가능 수준의 해상도를 확보하며 AI 시대에 대응하는 디스플레이 혁신 기술력을 강조할 계획이다.LG디스플레이는 AI 시대를 위한 OLED의 진화(OLED Evolution for the AI Era)'를 주제로 전시관을 구성하고, 소비전력은 18% 줄이고 수명은 2배 이상 늘린 '3세대 탠덤 OLED'를 처음 선보인다. 차량용 기준 1200니트 밝기와 1만5000시간 이상의 내구성을 확보한 것이 특징이다.피지컬 AI 대응을 위한 플라스틱 OLED(P-OLED)도 공개한다. 휴머노이드 로봇에 적용 가능한 고휘도·고내구 디스플레이로, 향후 로봇 등 신규 시장 확대를 겨냥했다.이와 함께 최대 4500니트 OLED TV 패널, 720Hz 게이밍 OLED, 5K 초고해상도 패널 등 대형·IT·차량용을 아우르는 OLED 풀 라인업을 전시한다.LG디스플레이는 탠덤 OLED 기술을 기반으로 프리미엄 및 미래 응용 시장에서 OLED 주도권을 강화한다는 전략이다.