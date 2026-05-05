삼성·LG디스플레이, 美SID서 차세대 기술 공개

5일 업계에 따르면 양사는 오는 7일(현지시간)까지 미국 로스앤젤레스 컨벤션센터에서 열리는 이번 행사에 참가해 최신 기술과 연구 성과를 선보인다.
삼성디스플레이는 이번 전시에서 최대 3000니트 밝기와 UHD TV 색 공간 표준인 BT.2020 색역 96%를 구현한 스마트폰용 OLED 'Flex Chroma Pixel™'을 처음 선보인다. 고휘도·광색역·장수명을 동시에 확보한 것이 특징이다.
또 스마트폰급 해상도(500PPI)를 구현한 '센서 OLED'도 공개된다. OLED와 유기 포토다이오드를 결합해 심박수·혈압 등 건강정보 측정이 가능하며, 사생활 보호 기술(FMP)을 적용했다. 이와 함께 차세대 기술인 전계발광 퀀텀닷(EL-QD) 제품은 밝기를 최대 25% 높여 업계 최고 수준(500니트)을 달성했고, 관련 연구는 SID '우수 논문'으로 선정됐다.
200PPI 해상도의 스트레처블 디스플레이도 공개한다. 화면이 늘어나며 차량 계기판 형태로 변형되는 기술로, 상용화 가능 수준의 해상도를 확보하며 AI 시대에 대응하는 디스플레이 혁신 기술력을 강조할 계획이다.
피지컬 AI 대응을 위한 플라스틱 OLED(P-OLED)도 공개한다. 휴머노이드 로봇에 적용 가능한 고휘도·고내구 디스플레이로, 향후 로봇 등 신규 시장 확대를 겨냥했다.
이와 함께 최대 4500니트 OLED TV 패널, 720Hz 게이밍 OLED, 5K 초고해상도 패널 등 대형·IT·차량용을 아우르는 OLED 풀 라인업을 전시한다.
LG디스플레이는 탠덤 OLED 기술을 기반으로 프리미엄 및 미래 응용 시장에서 OLED 주도권을 강화한다는 전략이다.