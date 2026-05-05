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국제

中 후난성 공장 폭발, 80여명 사상 …시진핑 “책임자 엄중 문책”

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박진숙 기자

승인 : 2026. 05. 05. 11:24

21명 사망·61명 부상, 피해 규모 확대
사고 직후 3명 사망 발표, 이후 피해 늘어
시진핑 "철저한 조사·산업 안전 관리 강화"
(SpotNews) CHINA-HUNAN-LIUYANG-FIREWORKS PLANT-EXPLOSION (CN)
5일 중국 후난성 창사시의 공장에서 폭발 사고가 발생한 후, 구조대원들이 현장에서 화재 진압 및 수색 작업을 하고 있다./신화 연합
중국 중부 후난성 창사시의 공장에서 폭발 사고가 발생해 20여명이 숨지고 60여명이 부상을 입은 것으로 나타났다.

5일 중국 관영 신화통신에 따르면 전날인 4일 오후 4시 43분경 창사시 류양의 한 공장에서 폭발 사고가 발생했다.

사고 직후 현지 응급 구조대와 소방 구조대가 현장으로 출동해 구조 작업을 벌였으며, 3명이 사망하고 25명이 부상을 입은 것으로 집계됐다.

그러나 구조 작업이 계속 진행됨에 따라 피해 규모는 급격히 늘어났다. 중국 관영 매체 '차이나 데일리'에 따르면 이날 오전 집계 결과 21명이 사망하고 61명이 부상한 것으로 나타났다.

시진핑 중국 국가주석은 책임자의 엄중한 문책과 함께 철저한 조사 및 신속한 구조 활동에 총력을 다할 것을 지시했다.

차이나 데일리는 시진핑 주석이 실종자 수색과 함께 부상자 치료에 집중 및 위험 요인 점검을 지시했다고 밝혔다.

또 이번 화제가 폭죽 제조공장 폭발로 발생한 만큼, 시진핑은 폭죽 산업 전반의 안전 관리 강화를 촉구했다고 중국국제방송 CGTN은 덧붙였다.
박진숙 기자

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