[기자의눈] 반복되는 문화기관장 논란, 문제는 구조다

정부 인사정책 규탄하는 문화예술인 단체<YONHAP NO-2248> 0 문화연대 등 '이재명 정부 문화예술 인사정책을 규탄하는 문화예술계 일동' 관계자들이 지난 4월 21일 서울 청와대 분수대 앞에서 문화예술계 인사조치 규탄 및 즉각 중단 촉구 기자회견을 하고 있다. /연합뉴스

전혜원 문화부 부장 0 전혜원 문화부 부장

문화예술계의 반발은 이번에도 낯설지 않은 장면으로 돌아왔다. 문화예술 분야 공공기관장 인사가 대중적 인지도와 정치적 이해관계에 좌우된다는 비판이 다시 제기됐다. 특정 인물의 적합성을 둘러싼 공방을 넘어, 인사 때마다 비슷한 갈등이 반복된다는 점 자체가 더 큰 문제로 보인다.최근 문화연대 등 문화예술계 단체와 예술인들은 청와대 앞에서 기자회견을 열고 일부 기관장 임명에 대한 재검토를 요구했다. 한국문화관광연구원장과 국립정동극장 대표이사 인사를 두고 전문성과 공공성에 대한 우려가 제기됐고, 현장 예술인들과 연구자들 사이에서는 이른바 '셀럽 중심 인사'와 '보은 인사'라는 비판도 이어졌다.이 같은 논란은 이번이 처음이 아니다. 정권 교체기나 주요 기관장 임기 교차 시점마다 비슷한 문제 제기가 반복돼 왔다. 인사 발표 직후 비판과 해명이 이어지고, 시간이 지나면 논란이 잦아드는 패턴도 익숙하다. 하지만 논란이 반복된다는 사실은, 인사 운영 방식에 구조적 개선이 필요하다는 점을 보여준다.문제의 핵심을 특정 인물의 자질 논란으로만 좁히면 해법은 나오기 어렵다. 실제로는 후보 발굴과 검증, 추천 과정이 얼마나 투명하게 운영되는지가 더 중요하다. 공개된 기준이 충분하지 않고, 추천 절차도 제한적이라면 결과에 대한 신뢰가 흔들릴 수밖에 없다. 형식적인 심사 장치만으로는 논란을 줄이기 어렵다.문화기관의 성격을 둘러싼 기준이 모호한 점도 갈등을 키운다. 공공기관으로서 경영 능력과 행정 경험을 우선할 것인지, 예술적 식견과 현장 이해를 더 중시할 것인지에 대한 원칙이 분명하지 않으면 어떤 인사도 쉽게 정당성을 확보하기 어렵다. 경영형 인사가 오면 현장을 모른다는 비판이 나오고, 예술가 출신이 오면 조직 운영 능력이 부족하다는 지적이 뒤따르는 이유다.더 큰 문제는 이런 논란이 문화예술 현장의 신뢰를 잠식한다는 점이다. 기관장 인사가 정치적 보상이나 배분의 결과로 비치기 시작하면, 공공기관의 판단과 정책 자체가 의심받게 된다. 이는 단순히 한 자리의 문제가 아니라 공공 문화행정 전반의 정당성과 신뢰를 흔드는 일이다.물론 현장의 문제 제기가 언제나 완전히 순수한 공공성에만 기반한다고 단정할 수는 없다. 특정 인사를 둘러싼 반발이 이해관계 충돌로 읽힐 가능성도 있다. 그렇기 때문에 더욱 중요한 것은 결과보다 과정이다. 누가 임명됐는지만큼, 어떤 절차를 거쳤는지가 납득 가능해야 논란은 줄어든다.문화예술계가 요구하는 재검토는 출발점일 뿐이다. 반복되는 갈등을 끊기 위해서는 공개 추천 확대, 검증 기준의 명문화, 심사 과정의 투명화 같은 제도적 보완이 뒤따라야 한다. 더 나아가 기관별 역할에 맞는 인사 원칙을 미리 세우고, 이를 일관되게 적용하는 장치도 필요하다.문제는 늘 사람에서 시작되지만, 반복되는 문제는 결국 구조에 있다. 이번에도 그 구조를 바꾸지 못한다면, 다음 인사 때도 같은 논란을 되풀이할 가능성이 높다.