“안성 발전 위해 필요한 건 숙련된 리더십‘…김보라 후보, 민선 9기 청사진 제시

김보라 더불어민주당 안성시장 후보는 6일 안성시 선거사무소에서 언론인을 대상으로 '2030 안성비전 발표회'를 열고 민선 9기 시정 운영 청사진을 제시했다.
이날 김 후보는 지난 6년을 민선 7기의 '혁신 설계'와 민선 8기의 '혁신 실천' 단계로 규정한 뒤 "이제는 모든 사업을 완성해 시민 일상에 성과를 돌려드릴 '혁신 완성'의 시기"라고 밝혔다.
김 후보가 제시한 2030 안성비전은 △위대한 안성시 △당당한 안성시민 △더불어 사는 풍요로운 안성 등 3대 방향 아래 7대 핵심 전략과 10대 공약으로 구성됐다.
핵심 과제로는 현대차그룹 배터리 캠퍼스를 중심으로 한 미래모빌리티 메가특구 조성, JTX 및 평택-부발선 추진을 통한 철도 인프라 확충, 개발이익 시민 환원을 위한 안성도시공사 설립 등이 제시됐다.
김 후보는 이번 선거의 핵심 키워드로 '숙련된 리더십'을 내세웠다. 그는 "지금 안성에는 시행착오를 겪는 리더가 아니라 이미 시작된 도약을 완성할 수 있는 검증된 리더가 필요하다"며 "재선 시장으로서 축적된 경험으로 안성 발전을 완성하겠다"고 전했다.
아울러 중앙정부 및 경기도와의 협력의 필요성도 강조했다. 김 후보는 "대통령과 도지사, 시장이 원팀으로 움직이는 정책 연대를 통해 안성의 이익을 극대화하겠다"며 "예산 확보와 규제 해소 속도를 높여 '위대한 안성시대'를 반드시 실현하겠다"고 말했다.