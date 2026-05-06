선문대 디자인학부 ‘국제 디자인어워드’ 최상위권 랭크

선문대 디자인학부 공모전 수상작품 0 선문대 디자인학부 국제 디자인 공모전 수상작품. /선문대학교

선문대학교 디자인학부가 국제 디자인 어워드에서 잇따라 수상하며 글로벌 디자인 경쟁력을 입증했다.6일 선문대에 따르면 디자인학부 시각디자인전공 학생들이 '아시아 디자인 프라이즈(Asia Design Prize, ADP)'에서 Winner 2개를 수상하고, 방송콘텐츠디자인전공 학생들이 이탈리아 밀라노 디자인 위크에서 열린 'DBEW 국제 디자인 어워드'에서 동상(Bronze)을 수상했다.'아시아 디자인 프라이즈'는 31개국이 참여하는 아시아 최대 규모의 디자인 공모전 중 하나로, 올해 약 1500여 개 작품이 출품됐다. 시각 커뮤니케이션 부문에서 심미성, 독창성, 실용성, 기술성 등을 종합 평가해 수상작을 선정한다.또한 'DBEW 국제 디자인 어워드'는 밀라노 디자인 위크 기간 중 개최되는 글로벌 디자인 공모전으로, 올해 44개국 860개 작품이 경쟁을 펼쳤다.선문대는 국내 대학 가운데 최상위권 성과를 기록하며 세계 유수 디자인 대학들과 어깨를 나란히 했다. 수상작은 오는 10월 DDP에서 열리는 서울 디자인 위크 전시를 통해 공개될 예정이다.이번 수상작들은 모두 선문대의 기업연계형 다학년 연구 프로젝트인 'Co-VIP 프로젝트'를 통해 도출된 결과물이다. 특히 지역 현안 해결을 주제로 한 프로젝트를 통해 단순한 디자인 완성도를 넘어 사회적 문제 해결을 시도한 점이 높은 평가를 받았다.시각디자인 전공 수상작은 앞서 코리아베스트 디자인 어워드 패키지디자인 부문 대상도 수상한 바 있다.지도교수인 장훈종 교수와 이준오 교수는 "선문대 디자인학부의 경쟁력은 이미 글로벌 무대에서도 충분히 통할 수준"이라며 "차별화된 커리큘럼과 학생들의 열정, 그리고 밀도 높은 지도가 이번 성과로 이어졌다"면서 "앞으로도 실무 중심 교육과 전공 간 융합 프로젝트를 통해 글로벌 디자인 인재 양성을 지속해 나가겠다"고 말했다.