[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 3일

쥐띠
36년 망설임이 없이 한 번 만에 결정한다.
48년 짜증 난다고 술로 해결하면 안 된다.
60년 어수선한 마음을 음악 감상으로 가라앉힌다.
72년 건강해지니 걱정이 사라진다.
84년 음주 운전은 절대로 금물이다.
96년 받은 물건은 세밀하게 확인이 필요하다.
소띠
37년 작은 일도 소중히 여긴다.
49년 다투지 않고 화해 하니 마음이 편해진다.
61년 거절하고 싶은 약속은 거절해야 한다.
73년 근심이 오후쯤 풀린다.
85년 현기증이 나면 잠시 쉬었다가 움직인다.
97년 마침내 소원을 성취한다.
범띠
38년 도와주는 사람이 많아 행복한 날이다.
50년 더 좋은 곳으로 이사하는 운수다.
62년 구설수로 다툼이 생긴다.
74년 어렵고 힘들 때는 더 아껴 쓴다.
86년 운이 도와주니 기분이 좋다.
98년 계약한 문서를 다시 확인해야 한다.
토끼띠
39년 짜증 나도 차분히 기다린다.
51년 안전을 먼저 생각해야 한다.
63년 한 번 갔던 길을 다시 찾아가는 날이다.
75년 서쪽과 남쪽에서 귀인이 찾아온다.
87년 끝까지 마무리를 잘해야 한다.
99년 힘들어도 조금 더 힘을 내야 한다.
용띠
40년 어려운 일이 잘 풀리는 운수다.
52년 반가운 문서를 받게 되어 기쁘다.
64년 서두르지 말고 차분히 기다려야 한다.
76년 최선을 다하니 하루가 즐거워진다.
88년 이직하여 원하던 자리로 이동하게 된다.
00년 말다툼이 있으니 조심해야 한다.
뱀띠
41년 문서 운이 쉽게 풀리지 않는다.
53년 좋은 소식 듣고 감동하는 날이다.
65년 기술을 많이 터득해 둬야 한다.
77년 바쁘게 움직이니 몸만 피곤해진다.
89년 화합하니 웃음꽃이 활짝 핀다.
01년 앞뒤 살피면서 길을 가야 한다.
말띠
42년 아낌없이 나누어 주니 행복하다.
54년 오랜 고질병도 약간씩 호전 보인다.
66년 멀리서 지인 찾아오니 반가운 날이다.
78년 사랑하는 사람과 소신껏 대화 나눈다.
90년 귀한 물건 소중히 다룬다.
02년 마음 편안히 지내니 운수대통한다.
양띠
43년 오랜 질병이 명의를 만나 좋아진다.
55년 화낸 일이 오히려 미안해진다.
67년 좋은 소식을 듣고 기분이 상쾌해진다.
79년 노력 끝에 성공하게 된다.
91년 막혔던 금전 운이 풀리니 한숨 놓인다.
03년 가족과 건강문제가 해결된다.
원숭이띠
32년 재물 운이 가득하니 근심이 사라진다.
44년 밑 빠진 독에 물만 붓는다.
56년 화목하고 웃음소리가 가득해진다.
68년 도전하기 전에 세밀히 검토해야 한다.
80년 귀인을 만나니 마음이 놓인다.
92년 좋은 사람이 나타난다.
닭띠
33년 뜻하지 않게 일이 꼬이는 날이다.
45년 일이 빠르고 즐겁게 진행된다.
57년 원하는 일들을 성취한다.
69년 명의를 만나 소원을 이룬다.
81년 불길한 운수가 풀리니 근심이 사라진다.
93년 재물 운이 좋아지니 만사형통한다.
개띠
34년 운이 좋아지니 바라던 일이 성사된다.
46년 구설수가 따르니 조심한다.
58년 재물이 빠르게 들어오니 소원성취한다.
70년 내 것이 아니면 마음을 비운다.
82년 안 되는 일은 미리 단념한다.
94년 운이 좋아지니 이사수도 좋다.
돼지띠
35년 기회가 찾아오니 서두르지 말아야 한다.
47년 일이 빠르게 성사된다.
59년 바라던 일이 해결되니 기분이 좋다.
71년 마음속에 평온함이 찾아온다.
83년 바라던 것을 마침내 이룬다.
95년 소원을 성취하는 날이다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장