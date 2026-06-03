[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 3일

소띠

37년 작은 일도 소중히 여긴다.

49년 다투지 않고 화해 하니 마음이 편해진다.

61년 거절하고 싶은 약속은 거절해야 한다.

73년 근심이 오후쯤 풀린다.

85년 현기증이 나면 잠시 쉬었다가 움직인다.

97년 마침내 소원을 성취한다.