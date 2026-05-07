BS한양-제일건설, 경기 평택 ‘고덕국제신도시 수자인풍경채’ 분양…11일 특공

8일 견본주택 개관…총 1126가구 규모

수도권 지하철 1호선 서정리역 인접

고덕국제신도시 수자인풍경채 1·2단지 통합 투시도 0 경기 평택시 고덕국제신도시 수자인풍경채 1·2단지 아파트 통합 투시도./BS한양 컨소시엄

BS한양과 제일건설 컨소시엄이 경기 평택시 고덕국제신도시에서 새 아파트를 선보인다.BS한양 컨소시엄은 오는 8일 평택 '고덕국제신도시 수자인풍경채 1·2단지' 견본주택을 열고 본격적인 분양 일정에 돌입한다고 7일 밝혔다.이 단지는 고덕국제신도시 Abc-14·Abc-61블록에 총 1126가구 규모로 조성된다. 1단지(Abc-14)는 지하 2층~지상 25층, 670가구로, 2단지(Abc-61)는 지하 2층~지상 23층, 456가구 규모로 공급된다.주택형은 수요자 선호도가 높은 전용면적 84㎡형과 101㎡형 중심으로 마련됐다. 일반분양 물량은 1단지의 경우 △84㎡A 181가구 △84㎡B 147가구 △84㎡C 97가구 △101㎡ 245가구이며, 2단지는 △84㎡A 123가구 △84㎡B 105가구 △84㎡C 61가구 △101㎡ 167가구다.청약 일정은 1·2단지 모두 동일하다. 오는 11일 특별공급을 시작으로 12일 1순위, 13일 2순위 청약을 진행한다. 당첨자 발표는 1단지가 19일, 2단지가 20일로 각각 달라 중복 청약이 가능하다. 계약은 6월 1일부터 4일까지 나흘간 이뤄질 예정이다.분양가는 전용 84㎡형 기준 평균 5억원 초중반대로 책정됐다.교통 여건도 양호하다는 평가다. 수도권 1호선 급행 정차역인 서정리역 이용이 가능하며 한 정거장 거리의 평택지제역에서는 SRT(수서고속철도)를 이용할 수 있다.상품 설계도 차별화 요소로 꼽힌다. 전용 84㎡형(일부 코너 제외)은 4베이 판상형 맞통풍 구조를 적용해 채광과 통풍 효율을 높인다. 일부 가구에는 3면 발코니 설계를 도입해 공간 활용도를 강화한다. 전용 101㎡형은 약 5m 폭의 광폭 거실을 적용해 개방감을 높인다. 일부 동에는 커튼월룩 외관 디자인이 적용되며 옥상 특화 구조물도 도입할 예정이다.교육 환경으로는 민세초·민세중·송탄고 등이 인근에 위치해 있다. 도보권 내 유치원과 초등학교 예정 부지도 확보돼 있다. 서정리역 주변 학원가 이용도 가능하다. 아울러 고덕국제신도시에는 서울·경기권 최초 국제학교로 추진되는 '애니라이트 스쿨 평택 캠퍼스'가 2030년 개교를 목표로 추진 중이다.단지 안에는 피트니스센터와 골프연습장 등 운동시설을 비롯해 공유오피스(1단지), 작은도서관, 주민카페 등이 마련된다. 단지 중앙에는 잔디광장과 테마숲, 수경시설을 갖춘 중앙광장이 조성되며 산책로도 함께 배치된다.