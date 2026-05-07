하만, 카랩 청음실 고도화…차세대 카오디오 기술 개발 강화

사진-하만 카랩 청음실-1 0 하만 카랩 청음실./하만

삼성전자 자회사 하만 인터내셔널 코리아가 카오디오 튜닝과 신기술 연구·테스트를 위해 신기술 연구·테스트를 위해 서울 염곡동 '하만 카랩 청음실'을 강화했다고 7일 밝혔다.하만 카랩 청음실은 하만 카오디오 어쿠스틱 시스템 엔지니어링(ASE) 팀의 카오디오 튜닝 엔지니어링을 위한 전문 공간으로 조성됐다. 엔지니어들에게 최대한 정확한 청취 환경을 제공해 튜닝 방향성과 최종 타깃 설정을 지원하며, 향후 신기술 및 선행기술 연구, 고객사 대상 사운드 경험·프레젠테이션 공간으로도 확대 운영될 예정이다.청음실에는 스튜디오브릭스(Studiobricks)의 최첨단 방음 부스와 원격 제어가 가능한 다채널 디지털 콘솔 등이 적용됐다. 또 프리미엄 오디오 튜닝을 위해 뱅앤올룹슨 베오랩 50 스피커를 메인 레퍼런스로 설치했으며, JBL 708P·705P 레퍼런스 모니터를 활용한 7.1.4 채널 돌비 애트모스 시스템도 구축했다.특히 실제 공연장 음향을 차량 내부에서 구현하는 하만의 공간 음향 기술 '버추얼 베뉴 라이브(Virtual Venues Live)' 튜닝·테스트 시스템도 적용됐다. 이 기술은 Genesis G90 뱅앤올룹슨 프리미어 3D 사운드 시스템 등에 적용되고 있으며, 차량 내 마이크와 다수의 스피커를 활용해 실시간 음향 신호를 분석하고 공연장 수준의 음장 효과를 구현한다.하만의 카오디오 시스템은 현대차·기아·제네시스 주요 차량에 적용되고 있다. 제네시스 G90 롱휠베이스에는 '뱅앤올룹슨' 프리미어 3D 사운드 시스템이 기본 탑재되며, GV80·G80 등에는 선택 옵션으로 제공된다. 또한 현대차 디 올 뉴 넥쏘, 기아 EV3·EV4·EV5·타스만 등 다양한 차종에도 하만카돈 기반 카오디오 시스템이 적용되고 있다.