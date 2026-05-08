‘4선 중진’ 박덕흠, 국회부의장 출마…“22대 후반기 국회 달라져야”

국민의힘 공천관리위, 6ㆍ3 재보선 후보 공천 결...<YONHAP NO-5228> 0 박덕흠 국민의힘 중앙당 공천관리위원장이 지난 1일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 이날 심사한 6·3 재보선 지역구 후보 공천 결과를 발표하고 있다. /연합

국민의힘 4선 중진인 박덕흠 의원이 8일 국회 후반기 부의장 출마를 선언했다. 당 공천관리위원장을 맡고 있는 박 의원은 공천 작업을 마무리한 뒤, 다음 주께 예상되는 당내 경선에 나설 전망이다.박 의원은 이날 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "22대 국회 후반기는 달라야 한다"며 "정치 불신과 피로감을 주는 국회가 아니라, 여야 간 입장이 다를지라도 대화의 문 만큼은 닫지 않는 모습을 국민께 보여드려야 한다"고 강조했다.박 의원은 22대 국회 전반기 국민의힘 몫 국회부의장 경선에 출마했지만, 6선인 주호영 의원에게 밀려 고배를 마셨다. 당시 국민의힘 의원총회 표결에서는 총 95명 가운데 주 의원이 54표, 박 의원이 41표를 얻었다.그는 "안타깝게도 국민의 기대와 다르게 전반기 국회는 그 어느 때보다 고성과 충돌, 대립으로 점철됐고, 그야말로 정쟁의 최전선이었다"며 "여당과 야당이 대화와 타협으로 합의를 도출할 수 있도록 이끌겠다"고 말했다.이어 "국회의원으로서 당의 선명성만큼, 국회 의장단으로서 본회의장의 질서와 품격 유지라는 대의를 위해 중립성과 공정성 역시 지키려 노력해야 한다"며 "거대 정당의 당리당략에 따른 부당한 정치공세, 국민을 볼모로 한 정쟁에는 단호하게 대처하되, 소수당의 권리 역시 보장될 수 있도록 노력해야 한다"고 했다.그러면서 "무신불립(無信不立·믿음이 없으면 설 수 없다)"이라며 "국민께 이런 믿음을 얻는 것만이 우리 국회가 바로 설 수 있는 유일한 방법"이라고 말했다.특히 "소외계층과 약자를 대변하고, 사회적 불평등을 해소하기 위해 국회가 민생 현안을 꼼꼼히 챙길 수 있게 하겠다"며 "국회의장과 여당 소속 부의장과 함께 여야 간 신뢰를 회복하는 데 앞장서고, 국민과 호흡하고 민심을 대변하는 입법 성과를 내는 국회가 되도록 노력하겠다"고 했다.