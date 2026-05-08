“모든 가구 한강 조망”…현대건설, 압구정5구역 수주전 ‘승부수’

이미지 0 현대건설이 제안한 서울 강남구 '압구정 5구역 재건축' 한강 조망뷰 가상 이미지./현대건설

현대건설이 서울 강남권 재건축 최대어로 꼽히는 압구정5구역에 '전 가구 100% 한강 조망' 설계를 제안하며 하이엔드 주거 경쟁력 강화에 나섰다. 한강 조망을 자산 가치의 핵심 요소로 내세워 수주전 차별화에 나선 것으로 풀이된다.현대건설은 압구정5구역 한강변 입지를 극대화하기 위해 모든 가구에서 한강 조망이 가능하도록 설계를 구성했다고 8일 밝혔다. 단순 조망 확보를 넘어 조망의 폭과 개방감을 끌어올리는 데 초점을 맞췄다는 설명이다.핵심 설계 요소로는 'ZERO WALL 240도 광폭 파노라마 조망'을 제시했다. 최대 폭 13m 규모의 광폭 설계를 적용해 거실에서 한강 수변과 도심 스카이라인을 하나의 풍경처럼 연결해 조망할 수 있도록 했다. 벽체와 프레임 존재감을 최소화한 것도 특징이다.저층부 조망 개선을 위한 17m 높이의 하이 필로티 설계도 적용했다. 기존 아파트 6층 높이에 해당하는 개방형 필로티를 통해 저층 세대 시야를 확보하고 단지 내 개방감을 높였다는 설명이다.창호에는 독일 프리미엄 시스템 창호 브랜드인 Schuco 제품을 적용한다. 초슬림 프레임과 제로 레벨 설계를 통해 실내와 외부 경관의 연결감을 강화하고, 방수·방습 성능과 내구성을 높인 실리콘리스 결합 기술도 반영했다.이와 함께 가구 내부에는 3m 높이의 우물천장 설계를 적용해 공간 개방감을 높일 계획이다.현대건설 관계자는 "'OWN THE NEW' 비전 아래 압구정5구역이 가진 한강변 입지 가치를 혁신적으로 구현하고자 했다"며 "전 가구 한강 조망을 넘어 조망의 폭과 깊이까지 차별화한 새로운 압구정 현대의 프리미엄을 완성하겠다"고 말했다.