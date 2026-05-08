LS, 가정의 달 맞아 임직원 가족 초청행사 운영

어린이날 가족행복캠프·어버이날 효도잔치 개최

공연·체험부스·가족사진 촬영 등 가족 참여 프로그램 마련

3. LS가 2일, LS미래원에서 개최한 어린이날 가족행복캠프 0 LS미래원에서 개최한 '어린이날 가족행복캠프'에서 어린이가 밧줄놀이터 프로그램에 참여하고 있다./LS

LS가 가정의 달을 맞아 임직원 가족 초청행사를 열고 가족 친화 조직문화 강화에 나섰다.8일 LS는 임직원과 부모, 배우자 부모를 초청하는 '효도 잔치' 행사를 개최한다고 밝혔다.이번 어버이날 행사는 '세상에서 가장 위대한 나의 영웅께 드리는 선물'을 주제로 진행된다. 가족사진 촬영과 추억 공작 프로그램, 공연, 경품 추첨, 만찬 등을 통해 가족 간 소통과 감사의 시간을 마련한다는 계획이다.앞서 LS는 지난 2일 그룹 연수원인 LS미래원에서 임직원과 자녀를 대상으로 '어린이날 가족행복캠프'를 진행한 바 있다. 행사에는 150여 가구가 참여했다.이 외에도 LS는 임직원 가족 휴식 프로그램인 '미래원 휴(休)켄드'를 운영 중이다. LS미래원 숙박시설을 활용해 4월부터 11월까지 주말 가족 휴식 프로그램을 제공하고 있다.LS 관계자는 "가정의 달 초청행사는 임직원이 가장 소중한 가족과 함께 회사 공간을 직접 경험하며 추억을 쌓는 자리"라며 "가족과 함께한 시간이 재충전으로 이어져 구성원의 자긍심과 사기가 높아지길 기대하고 일과 가정이 조화를 이루는 조직문화를 만들기 위해 가족친화 프로그램을 꾸준히 확대하겠다"고 말했다.