HS효성첨단소재, 다우존스 최상위 기업 지수 3년 연속 편입

'DJ BIC Korea' 3년 연속 선정…국내 ESG 상위 30% 기업 포함

'S&P 글로벌 지속가능성 연감'도 2년 연속 등재

"기후변화 대응·사회적 책임 강화 지속"

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HS효성첨단소재는 세계 최대 금융정보 제공기관인 S&P 글로벌이 발표하는 '다우존스 최상위 기업 지수' 한국 지수에 3년 연속 선정됐다고 8일 밝혔다.DJ BIC Korea는 국내 시가총액 상위 200개 기업 가운데 산업별 ESG 경영 성과가 상위 30% 이내인 기업만 포함하는 지속가능경영 지수다.HS효성첨단소재는 이와 함께 S&P 글로벌의 '2026 지속가능성 연감'에도 2년 연속 이름을 올렸다. 해당 연감은 전 세계 59개 산업군, 약 9200개 기업을 대상으로 ESG 성과를 평가해 산업군별 상위 15% 기업을 선정한다.HS효성첨단소재는 ESG 경영 고도화를 위해 △중대재해 예방을 위한 'Zero Fatality' △탄소배출 저감 및 저탄소 제품 생산을 위한 'Zero Emission' △자원 효율화와 순환경제 실현을 위한 'Zero Waste' △책임경영 강화를 위한 'Zero Impact' 등을 지속가능경영 4대 전략으로 운영하고 있다.또 최고경영진이 참여하는 지속가능경영위원회와 산하 전문위원회를 통해 ESG 전략 수립과 실행 체계를 강화하고 있다고 설명했다.임진달 HS효성첨단소재 대표는 "DJ BIC Korea 3년 연속 편입과 S&P 글로벌 지속가능성 연감 2년 연속 등재는 지속가능경영을 위한 실질적 변화를 꾸준히 실천해왔음을 보여주는 지표"라며 "앞으로도 기후변화 대응과 기업의 사회적 책임을 강화해 나가겠다"고 말했다.