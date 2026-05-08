“동남아도 K렌털”…코웨이, 해외 성장에 영업익 19%↑

국내·해외 동반 성장…연매출 5조 기대감 확대

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코웨이가 국내 렌털 판매 확대와 동남아 해외 법인 성장세에 힘입어 올해 1분기 역대 최대 실적을 기록했다. 지난해 연매출 5조원 문턱까지 올라섰던 코웨이가 올해 '5조 클럽'에 입성할 것이란 기대감도 커지고 있다.8일 코웨이에 따르면 회사의 올해 1분기 연결 기준 매출액은 1조3297억원으로 전년 동기 대비 13.2% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 2509억원으로 18.8% 늘었다. 분기 기준 역대 최대 실적이다.국내 사업 성장세가 실적을 견인했다. 1분기 국내 사업 매출은 7428억원으로 전년 동기 대비 9.5% 증가했다. 총 계정 수는 781만 계정으로 8.3% 늘었고, 렌털 계정 순증은 18만8000대로 전년 동기 대비 81.8% 증가했다.'아이콘 정수기3', '비렉스(BEREX) 페블체어2' 등 신제품 판매 호조와 함께 지난 2월 말부터 진행한 '코웨이페스타' 프로모션이 판매 확대를 견인한 것으로 풀이된다. 비렉스 침대 신규 판매량은 1분기 기준 전년 동기 대비 30% 이상 증가했다.해외 사업은 더욱 가파른 성장세를 나타냈다. 1분기 해외 법인 매출은 5370억원으로 전년 동기 대비 20.2% 증가했다. 해외 총 계정 수는 434만 계정으로 11.5% 늘었다. 전체 매출 증가율보다 해외 사업 성장세가 더 빠르게 나타나며 실적 기여도를 키우고 있다는 평가다.특히 말레이시아 법인이 실적 성장을 이끌었다. 말레이시아 법인 매출은 4062억원으로 전년 동기 대비 23.5% 확대됐다. 태국 법인은 554억원으로 29.3%, 인도네시아 법인은 126억원으로 14.7% 각각 늘며 두 자릿수 성장세를 이어갔다. 미국 법인 매출은 575억원으로 소폭 감소했다.코웨이는 동남아 시장에서 정수기 렌털을 넘어 매트리스와 에어컨 등 홈케어 제품군 확대에 속도를 내고 있다. 업계에서는 위생·건강 관리 수요 증가와 함께 정기 관리 서비스를 결합한 렌털 모델이 현지 시장에 빠르게 안착하고 있다는 분석이 나온다.코웨이는 지난해 연매출 4조9636억원을 기록하며 사상 최대 실적을 달성한 바 있다. 증권가에서는 국내 렌털 계정 증가와 동남아 성장 흐름이 이어질 경우 올해 연매출 5조원 돌파 가능성이 높다는 전망도 제기된다.김순태 코웨이 CFO(최고재무담당자)는 "국내와 해외 모두에서 고른 판매 성과를 기록하고 있다"며 "2분기에도 혁신 제품 출시와 온·오프라인 브랜드 마케팅 전략 강화를 통해 수익성을 동반한 성장 흐름을 이어갈 것"이라고 말했다.