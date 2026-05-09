송영길 후보 “이재명 정부 성공과 연수 도약 위해 ‘인천 원팀’ 승리 다짐”

박찬대·김남준 등 인천 후보들 한자리에…“연수 원도심의 가치 키우는 해결사 될 것”

0 송영길 후보는 “이재명 대통령, 박찬대 인천광역시장 후보와 함께하는 민주당 강력 원팀의 추진력으로 KTX와 GTX가 교차하고 K-콘텐츠가 생동하는 대한민국 교통·문화의 중심 연수를 반드시 완성하겠다”고 밝혔다. 이날 개소식에는 박찬대 인천시장 후보, 김남준 계양을 국회의원 후보 등 민주당 주요 인사들이 대거 참석했다. / 사진=송영길 후보선거 캠프

더불어민주당 인천 연수구갑 국회의원 보궐선거에 출마한 송영길 후보가 9일 선거사무소서 개소식을 열고 본격적인 선거전에 돌입했다.

송영길 후보는 대한민국 민주주의를 수호하고 이재명 정부의 성공을 뒷받침해야 한다는 엄중한 역사적 책무, 그리고 인천의 새로운 미래를 열어야 한다는 사명감을 안고 이번 선거에 출사표를 던졌다.

이날 오후 2시 인천 연수구 소재 두솜이리움프라자 선거사무소에서 열린 개소식에는 박찬대 인천광역시장 후보, 김남준 계양을 국회의원 후보를 비롯해 박지원·한병도·김교흥·김영호·맹성규·민병덕·유동수·노종명·박선원·모경종·이용우·이훈기 의원, 김용 전 민주연구원 부원장 등 민주당 주요 인사들이 대거 참석했다.

0 연수구을 국회의원이자 상임선대위원장을 맡은 정일영 의원이 송영길 후보에게 ‘필승의 파란 운동화’를 전달하는 퍼포먼스도 진행됐다. / 사진=송영길 후보선거 캠프

송영길 후보는 인사말에서 “정체된 연수 원도심의 시계를 다시 돌리라는 주민들의 부름에 응답하겠다”며 “제2경인선 신설, KTX 송도역 적기 개통, 노후 단지 용적률 상향 등 연수의 현안은 국정과 시정을 두루 경험한 전문가만이 풀 수 있는 과제”라고 강조했다.

이어 “인천시장으로서 송도를 일궈낸 경험과 실력으로 2년을 4년처럼 뛰며 연수의 가치를 확실히 높이겠다”고 밝혔다.

축사에 나선 박지원 의원은 “인천 승리의 핵심은 연수구갑의 승리에 있다”며 “시장 시절 인천의 지도를 바꿨던 송영길 후보의 추진력이 연수의 해묵은 과제를 해결하는 강력한 엔진이 될 것”이라고 말했다.

이날 행사에서는 연수구을 국회의원이자 상임선대위원장을 맡은 정일영 의원이 송영길 후보에게 ‘필승의 파란 운동화’를 전달하는 퍼포먼스도 진행됐다.

정영일 의원은 “연수구 갑과 을은 하나의 생활권”이라며 “인천을 가장 잘 아는 송영길 후보가 연수 전역을 발로 뛰며 주민들의 삶을 바꿔달라는 뜻을 담았다”고 말했다.

송영길 후보는 ‘연수대전환 5대 핵심 공약’도 제시한 바 있다. 주요 공약은 △원도심 재개발·재건축 추진 △사통팔달 교통 허브, 연수를 동북아의 관문으로 조성 △신도시 성장 엔진과 원도심 일자리 연계 △40만 연수 시대에 걸맞은 글로벌 행정·문화 인프라 구축 △송도유원지를 대한민국 ‘ K-콘텐츠의 심장’으로 조성 등이다.

송 후보는 “이재명 대통령, 박찬대 인천광역시장 후보와 함께하는 민주당 강력 원팀의 추진력으로 KTX와 GTX가 교차하고 K-콘텐츠가 생동하는 대한민국 교통·문화의 중심 연수를 반드시 완성하겠다”고 밝혔다.