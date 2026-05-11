비에어리, 인플루언서 홍메리와 판매 캠페인 오픈 5일 만에 완판

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(좌) 인플루언서 홍메리 , (우) 비에어리 립밤

코스메틱 브랜드 비에어리가 인플루언서 홍메리와 협업한 ‘브랜드 큐레이션 캠페인’이 소비자들의 호응 속에 초도 물량 완판을 기록했다.

비에어리는 지난 4월 30일부터 5월 5일까지 공식 온라인 스토어를 통해 홍메리와 함께한 브랜드 큐레이션 캠페인을 진행했다고 11일 밝혔다. 이번 캠페인은 감각적인 라이프스타일 콘텐츠와 진정성 있는 소통으로 알려진 홍메리와의 협업으로 주목받으며 오픈 전부터 관심을 모았다.

특히 이번 캠페인에서 선보인 ‘비에어리 립밤’은 판매 시작 5일 만에 준비된 초도 물량이 모두 소진됐다. 해당 제품은 미니멀한 디자인 패키지와 보습력을 강점으로 내세운 제품으로, 홍메리가 자신의 SNS 채널을 통해 직접 사용하는 모습과 사용 후기를 공유하면서 소비자 반응을 끌어냈다.

비에어리 관계자는 “제품 기획 단계부터 공을 들인 립밤이 소비자들에게 좋은 반응을 얻어 기쁘다”며 “고객 성원에 힘입어 추가 물량 확보 및 재입고를 준비하고 있다”고 말했다.

비에어리는 이번 캠페인 성과를 바탕으로 다양한 인플루언서 협업 프로젝트를 확대하며 브랜드 경쟁력을 강화해 나갈 계획이다.