카페24, 충남 소상공인 이커머스 지원…200개사 교육

6개월 실전 교육 운영

자사몰·오픈마켓 진출 지원

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카페24는 오는 6월부터 충남 소상공인 200개사 대상으로 디지털 역량강화 프로그램을 운영한다고 11일 밝혔다.이번 프로그램은 충남경제진흥원과 함께 중소벤처기업부·한국중소벤처기업유통원이 추진하는 디지털커머스 지원사업 '소담스퀘어 충남'의 일환이다.프로그램 대상은 자사몰이나 오픈마켓 등 온라인 채널 운영 경험이 부족한 충남 지역 소상공인 200개사다. 프로그램 기간은 오는 6월부터 11월까지 5개월이다.카페24는 소상공인의 이커머스 입문을 위한 단계별 실습 교육을 진행한다. 구체적으로 △이커머스 시장 이해 및 플랫폼별 노출 전략 △상품 촬영·상세페이지 제작 △카페24 PRO 기반 자사몰 구축 △숏폼·사회관계망 서비스(SNS) 마케팅 △네이버 광고 및 데이터 분석 등이다. 인공지능(AI) 도구를 활용한 콘텐츠 제작과 마케팅 실습도 진행, 참가자가 교육 기간 중 실제 판매 가능한 자사몰을 완성할 수 있도록 돕는다.프로그램 수료 기업엔 카페24의 프리미엄 서비스 '카페24 PRO(프로)'를 통한 자사몰 운영 지원과 롯데ON 입점 연계 지원을 제공한다. 교육 종료 후 1달간 매출 데이터 모니터링을 통한 사후 관리도 병행한다.참가 신청은 이달 29일까지로, 한국중소벤처기업유통원이 운영하는 '판판대로' 사이트에서 '소담스퀘어 충남'을 검색해 진행할 수 있다. 충남 소재 소상공인이면 농수산물 생산자, 제조사, 지역 특산물 판매자 등 업종에 관계없이 참여 가능하다.이재석 카페24 대표는 "충남 소상공인이 교육 현장에서 실제 자사몰을 완성하고 바로 판매를 시작할 수 있도록 지원하는 데 초점을 맞췄다"면서 "카페24의 이커머스 역량과 파트너사의 협력을 바탕으로 지역 소상공인이 온라인 시장에 안정적으로 자리잡을 수 있도록 실질적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.