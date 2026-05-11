LS전선-한국전력기술, 부유식 해상풍력 시장 선점 추진

11일 두 회사 관련 양해각서 체결

해저케이블 기술·EPC 역량 결합

[사진자료] LS용산타워에서 열린 부유식 해상풍력 MOU 체결식에서 김형원 LS전선 에너지시공사업본부장, 김태균 한국전력기술 사장이 기념촬영을 하고 있다 0 11일 LS용산타워에서 열린 부유식 해상풍력 MOU 체결식에서 김형원 LS전선 에너지시공사업본부장, 김태균 한국전력기술 사장이 기념촬영을 하고 있다. /LS전선

LS전선이 한국전력기술과 함께 부유식 해상풍력 시장 선점에 나선다. 부유식 해상풍력은 풍력 터빈 구조물과 해저케이블이 바다 위에 떠 있는 형태로 지속적으로 움직이는 특성에 전기적 성능뿐 아니라 기계적 하중과 피로도까지 고려한 고난도 기술이 요구된다.11일 LS전선은 한국전력기술과 부유식 해상풍력 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.이번 협약은 LS전선의 해저케이블 기술과 한국전력기술의 EPC 역량을 결합하는 게 핵심이다. 이에 전력계통 설계 단계에서부터 케이블 사양을 반영하는 '설계 연계형 협력 모델'을 구축한다.두 회사는 초기 엔지니어링 단계부터 공동 참여해 전력계통과 케이블 시스템을 최적화할 계획이다.LS전선은 부유식 해상풍력 관련해 '다이내믹 해저케이블'을 국내 최초로 개발했다. 현재 초고압급 다이내믹 케이블 기술을 확보한 기업은 LS전선을 비롯해 유럽 등 소수 업체에 불과하다.한국전력기술은 육상 발전소 EPC 사업을 통해 축적한 전력계통 설계 역량과 해양 환경 분석 기술을 바탕으로 다이내믹 케이블 설계에 필요한 기계, 전기 통합 설계에서 강점을 갖고 있다.LS전선 관계자는 "부유식 해상풍력은 설계 단계 참여가 수주를 좌우한다"며 "자회사 LS마린솔루션과 함께 설계, 제조, 시공, 운영, 유지보수를 아우르는 턴키 역량을 바탕으로 글로벌 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.