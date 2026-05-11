카카오페이, ‘제14회 무주산골영화제’ 골드 스폰서·결제 파트너 선정

카카오페이머니 결제 시 온라인 예매 5% 할인 혜택

현장 티켓·굿즈 구매도 카카오페이 단독 결제 운영

[카카오페이 참고자료] 260511 0 카카오페이 무주산골영화제 골드 스폰서./카카오페이

카카오페이가 무주산골영화제와 손잡고 문화예술 분야 결제 협업 확대에 나선다.카카오페이는 다음 달 4일부터 5일간 열리는 '제14회 무주산골영화제'에 공식 스폰서이자 결제 파트너로 참여한다고 11일 밝혔다.카카오페이는 이번 행사에서 핵심 후원 등급인 '골드 스폰서'로 단독 참여한다. 티켓 예매와 굿즈 구매, 간식 부스, 브랜드 팝업스토어 등 영화제 주요 결제 환경에 카카오페이 결제 시스템을 적용할 계획이다.온라인 사전예매 할인 혜택도 마련했다. 무주산골영화제 홈페이지에서 카카오페이머니로 결제할 경우 선착순으로 5% 할인 혜택을 제공한다. 할인은 실내 상영작을 비롯해 무주등나무운동장 1일 입장권, 숙박 패키지, 씨네패스 예매 등에 적용된다. 사전 예매는 12일 오후 2시 씨네패스와 숙박 패키지 판매를 시작으로 순차 진행된다.이 외에도 현장 티켓과 굿즈 구매 시 카카오페이 단독 결제를 지원하며 브랜드 팝업스토어와 현장 프로모션도 함께 진행할 예정이다.카카오페이는 지난해 서울재즈페스티벌과 서울아트굿즈페스티벌 등 문화예술 행사와 협업을 진행한 바 있다.카카오페이 관계자는 "기술로 사용자를 이롭게 만든다는 미션에 따라 금융으로 일상 속 편리함과 취향을 북돋는 일에 나서고 있다"며 "카카오페이만의 편리한 결제 경험으로 영화제 관객들이 더욱 몰입감 있는 문화 경험을 즐길 수 있기를 바란다"고 말했다.