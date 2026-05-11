한화에어로, 에스토니아에 천무 3문 추가 공급…첫 계약 5개월 만

적기 공급 및 맞춤형 서비스 통한 신뢰 영향

[사진] 천무 다연장로켓 0 한화에어로스페이스 천무 다연장로켓. /한화에어로스페이스

한화에어로스페이스가 에스토니아에 천무 다연장 정밀유도무기 3문을 추가 공급한다. 지난해 12월 첫 공급 계약 이후 약 5개월 만에 후속 도입이 성사됐다. K9 자주포 수출을 계기로 구축된 양국 간 방산 협력과 누적된 신뢰가 단기간 내 추가 계약으로 이어졌다는 평가다.11일 한화에어로스페이스는 대한무역투자진흥공사(코르라)와 에스토니아 국방투자센터가 정부 간(G2G) 수출 계약을 체결함에 따라 에스토니아군에 천무 3문을 추가 공급한다고 밝혔다.이번 계약은 지난해 12월 체결한 약 2억9000만 유로(약 5200억원 규모, 당시 환율기준)의 천무 도입 계약에 이은 후속 계약이다. 당시 계약은 한화에어로스페이스의 천무가 처음으로 에스토니아 시장에 진출한 사례였다. 이에 앞서 한화에어로스페이스는 2020년 에스토니아에 K9 자주포를 공급한 바 있다.에스토니아는 현재 '국가국방발전계획 2031(RKAK 2031)'에 따라 1개 포대 규모의 다연장로켓 전력화 및 현대화를 추진 중이다. 업계에서는 후속 계약이 한화의 적기 공급 능력과 사업 수행 과정에서 구축된 신뢰가 반영된 결과로 보고 있다.한노 페브쿠르 에스토니아 국방장관은 "이번 천무 3문 추가 도입은 에스토니아 국방력 강화에 큰 의미가 있다"며, "한화와의 협력이 지속적으로 긴밀하게 이루어지고 있음을 보여주는 사례"라고 밝혔다.손재일 한화에어로스페이스 대표이사는 "이번 추가 공급을 통해 에스토니아의 국방력 및 방산 생태계 강화에 더욱 기여할 수 있게 된 것을 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 발틱 지역에 한화의 방위 솔루션을 적극적으로 소개하며 에스토니아의 신뢰받는 전략적 파트너로 위상을 강화해 나가겠다"고 말했다.