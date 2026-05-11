박종현 한국기자협회 회장, IFJ 집행위원 선출

KakaoTalk_20260511_090118212 0 박종현 한국기자협회 회장이 7일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 국제기자연맹 창립 100주년 기념 세계총회에서 정견발표를 하고 있다./제공=한국기자협회

박종현 한국기자협회 회장이 국제기자연맹(IFJ) 집행위원으로 선출됐다.11일 한국기자협회에 따르면 박 회장은 지난 7일(현지시간) 프랑스 파리에서 개최된 국제기자연맹(IFJ) 창립 100주년 기념 세계총회에서 3년 임기(2026~2029년)의 집행위원으로 선출됐다.박 회장은 선거 유세와 정견 발표에서 "언론계까지 포함하는 기술변화와 유튜브, 플랫폼 중심의 정보 환경이 급속한 확산 기류에서 저널리즘의 검증 역할과 공적 책임이 중요하다"며 "허위정보와 알고리즘 기반의 편향이 강화되는 때에 사실 검증과 현장 취재를 기반으로 한 언론의 공적 기능 유지는 민주주의를 지탱하는 핵심 가치"라고 밝혔다.박 회장은 최근 한국 사회가 보여준 'K민주주의'의 회복력과 시민의식, 위기 상황 속에서도 현장을 지킨 한국 언론의 역할, 이해와 애정에 기반한 국제사회의 연대도 강조했다.박 회장은 IFJ 집행위원으로 국제사회의 각종 언론 현안에 다양한 의견을 직접 개진하게 된다. 화상과 온라인을 통한 수시 회의에 참여하고, 정기 및 긴급 현장회의에도 참석한다.이번 총회에서는 줄리아나 라이네스 오테로(페루) 회장과 나세르 아부 바크르(팔레스타인)·제니퍼 모로(캐나다)·지에드 다바르(튀니지) 부회장을 포함해 자문위원 역할을 하는 집행위원 16명, 보궐상황에 대비하는 예비 집행위원 1인, 감사 1인 등 IFJ 임원 22명이 직접 투표로 선출됐다IFJ 집행위원회는 IFJ의 실질적 운영과 국제 행동 방향을 결정하는 핵심 선출직 기구다. 이번 총회에서는 기자 안전 강화, 인공지능(AI) 시대 언론 대응, 여성 언론인 지원, 국제 언론 교류 확대 방안 등이 논의됐다.1926년 창립된 IFJ는 146개국, 60만 명 이상의 언론인이 가입한 세계 최대의 국제 언론인 단체다. IFJ는 창립 이후 언론 자유와 기자 권익 보호, 국제 연대 활동을 주도해 왔으며, 3년마다 세계총회를 개최해 왔다. 이번엔 창립 100주년을 기념해 지난해 예정된 일정보다 1년 연기해 개최됐다.