반도문화재단, 가족사랑 어린이 그림 공모전 시상식 열어

1 0 지난 9일 경기도 화성시 동탄 복합문화공간 아이비 라운지에서 열린 제7회 반도 가족사랑 어린이 그림 공모전 시상식 단체사진 모습.

반도문화재단은 지난 9일 경기도 화성시 동탄 복합문화공간 아이비 라운지에서 제7회 '반도 가족사랑 어린이 그림 공모전' 시상식을 개최했다고 11일 밝혔다.올해로 7회를 맞은 이번 공모전은 '우리 집을 옮길 수 있다면?'을 주제로, 어린이들이 생각하는 집의 의미와 가족이 함께하는 공간의 가치를 창의적으로 표현하는 자리로 마련됐다.전국 각지에서 총 1026점의 작품이 출품돼 전년 대비 약 80% 증가했으며, 전문가 심사를 통해 선정된 본상 수상자 18명에게는 총 상금 380만원, 상장, 수상작 작품집 및 전시회 참여 기회가 주어졌다.초등부 저학년 부문 대상 수상작 '날 수 있는 프로펠러가 달린 나의 집'은 집을 자유롭게 이동할 수 있는 상상의 공간으로 표현했다. 초등부 고학년 부문 대상 수상작 '아름다운 한옥집으로 세계를 여행하며 한국의 문화를 알려요'는 집을 단순한 거주 공간을 넘어 한국 문화를 세계에 전하는 매개체로 확장해 해석한 점에서 높은 평가를 받았다.공모전 수상작은 오는 31일까지 경기도 동탄 반도유보라 '아이비 라운지' 갤러리에서 무료로 전시된다. 전시 기간 중 갤러리 방문객을 대상으로 수상작 관람 인증샷 이벤트도 함께 진행된다.