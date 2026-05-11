완도 ‘반값 여행’ 조기 마감…1만명 몰렸다

2차 신청(6월 방문객 대상) 5월 말 진행 예정
11일 완도군에 따르면 '완도 반값 여행'은 관광객이 완도에서 숙박, 식사, 체험, 특산품 구매 등을 통해 지출한 비용의 50%를 완도사랑상품권(모바일)으로 돌려주는 사업이다.
지원 대상은 인접 지역(해남군, 강진군) 주민을 제외한 타 지역 관광객이며, 지원 금액은 개인(1인) 기준 최대 10만원, 청년(19~34세)은 최대 14만원, 팀(2인 이상)은 최대 20만원, 단체(가족, 최대 5인)는 50만원이다.
사전 신청은 사업 시행 전 관광 수요를 확보하고 원활한 운영 방안을 마련하기 위해 추진됐으며, 당초 예상 인원을 웃도는 신청자가 몰렸다.
군은 지난달 13일 오전 9시부터 시작된 1차 사전 신청은 같은달 30일까지 총 4700건, 1만명 이상의 관광객이 참여하며 조기 마감됐다고 전했다.
사전 신청 데이터를 보면 지난 2일부터 7일까지 열린 '2026 Pre 완도국제해조류박람회'에 신청자 70% 이상이 집중된 것으로 나타났다.
특히 청년층의 경우 환급률이 최대 70%여서 참여 비중이 높은 것으로 분석됐다.
완도군은 오는 5월 말 6월 방문객을 대상으로 2차 사전 신청을 진행할 예정이다.
신우철 완도군수는 "관광객이 완도 여행 시 혜택을 받을 수 있도록 사업을 차질 없이 운영하겠다"면서 "완도는 신지 명사십리, 해양치유센터 등 여름 휴가지로도 인기가 많은 만큼 2차 신청에도 많은 관심을 바란다"고 말했다.