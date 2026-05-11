전북지사 선거 본격화…이원택·김관영 공방 격화

김관영, 내란동조 무혐의…"의혹제기 책임 물을 것"

이원택, 특검 무혐의에 "도덕적 책임 진실논쟁"

이원택-horz 0 사진 왼쪽 이원택 민주당 전북특별자치도자시후보. 왼쪽 무소속 김관영 후보./박윤근 기자

6·3 지방선거 후보 등록이 마무리된 가운데 전북특별자치도지사 선거가 더불어민주당 후보와 무소속 후보 간 양강 구도로 재편되며 치열한 경쟁 양상을 보이고 있다.11일 지역 정치권에 따르면 민주당 공천을 받은 이원택 후보와 무소속 출마를 선언한 김관영 예비후보 간 대결 구도가 형성되면서 전북지사 선거전이 본격화되고 있다.김 후보는 지난 7일 무소속 출마를 공식 선언했다. 앞서 김 후보는 지난해 전주 지역 청년 당원들과의 식사 자리에서 현금을 제공했다는 의혹으로 당 윤리감찰단 조사를 받았으며, 지난달 1일 민주당으로부터 제명 처분을 받았다.이 후보 역시 공직선거법 위반 의혹이 제기된 상태다. 이 후보는 지난해 11월 정읍의 한 음식점에서 열린 청년 모임에서 김슬지 전북도의원이 식사비 등 72만7000원을 대신 결제했다는 의혹을 받고 있다.이 같은 상황에서 2차 종합특검은 지난 7일 김 후보의 12·3 비상계엄 내란동조 의혹에 대해 무혐의 처분을 내렸다.김 후보는 기소가 될 경우 정계를 은퇴하겠다고 선언한 바 있다. 무혐의 처분 후 김 후보는 의혹을 제기한 이 후보를 향해 "여섯 차례나 기자회견을 열어 내란 동조 의혹을 제기했고 스스로 '정치생명을 걸겠다'고 공언했다"며 "정치인은 자신이 뱉은 말에 목숨보다 무거운 책임을 져야 한다. 거짓으로 도민을 모욕했다면 그 책임은 더욱 엄중하다"고 비판했다.반면 이 후보는 "이번 문제의 본질은 법적 판단만이 아니라 민주당 소속 선출직 공직자로서 도민의 생명, 안전을 지키기 위해 싸워야 할 상황에서 김관영 지사의 대응에 대한 문제 제기와 정치적, 도덕적 책임에 대한 진실 논쟁이었다. 2차 특검의 결정에 대해선 유감이다"라고 입장문을 내뇠다.이 같은 대치국면에 민주당 중앙당은 지난 10일 경선과정에 '대리비 지급' 논란으로 제명된 김관영 전북지사의 무소속 출마를 거론하며 '영구복당 불허 대상'이라고 하자, 김 지사 측은 "복당 시켜줘도 거부할 것"이라며 반박했다.지역 정치권에서는 이번 전북지사 선거가 민주당 지지세가 강한 지역 기반 속에서 무소속 후보가 어느 정도 경쟁력을 확보할 수 있을지가 주요 변수로 떠오르고 있다는 분석이 나온다.또 양측 모두 각종 의혹과 정치적 책임론이 제기된 상황이어서 향후 선거 과정에서 관련 공방이 계속 이어질 것으로 전망된다.