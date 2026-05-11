전북지사 선거 본격화…이원택·김관영 공방 격화

이원택, 특검 무혐의에 "도덕적 책임 진실논쟁"
11일 지역 정치권에 따르면 민주당 공천을 받은 이원택 후보와 무소속 출마를 선언한 김관영 예비후보 간 대결 구도가 형성되면서 전북지사 선거전이 본격화되고 있다.
김 후보는 지난 7일 무소속 출마를 공식 선언했다. 앞서 김 후보는 지난해 전주 지역 청년 당원들과의 식사 자리에서 현금을 제공했다는 의혹으로 당 윤리감찰단 조사를 받았으며, 지난달 1일 민주당으로부터 제명 처분을 받았다.
이 후보 역시 공직선거법 위반 의혹이 제기된 상태다. 이 후보는 지난해 11월 정읍의 한 음식점에서 열린 청년 모임에서 김슬지 전북도의원이 식사비 등 72만7000원을 대신 결제했다는 의혹을 받고 있다.
이 같은 상황에서 2차 종합특검은 지난 7일 김 후보의 12·3 비상계엄 내란동조 의혹에 대해 무혐의 처분을 내렸다.
김 후보는 기소가 될 경우 정계를 은퇴하겠다고 선언한 바 있다. 무혐의 처분 후 김 후보는 의혹을 제기한 이 후보를 향해 "여섯 차례나 기자회견을 열어 내란 동조 의혹을 제기했고 스스로 '정치생명을 걸겠다'고 공언했다"며 "정치인은 자신이 뱉은 말에 목숨보다 무거운 책임을 져야 한다. 거짓으로 도민을 모욕했다면 그 책임은 더욱 엄중하다"고 비판했다.
반면 이 후보는 "이번 문제의 본질은 법적 판단만이 아니라 민주당 소속 선출직 공직자로서 도민의 생명, 안전을 지키기 위해 싸워야 할 상황에서 김관영 지사의 대응에 대한 문제 제기와 정치적, 도덕적 책임에 대한 진실 논쟁이었다. 2차 특검의 결정에 대해선 유감이다"라고 입장문을 내뇠다.
이 같은 대치국면에 민주당 중앙당은 지난 10일 경선과정에 '대리비 지급' 논란으로 제명된 김관영 전북지사의 무소속 출마를 거론하며 '영구복당 불허 대상'이라고 하자, 김 지사 측은 "복당 시켜줘도 거부할 것"이라며 반박했다.
지역 정치권에서는 이번 전북지사 선거가 민주당 지지세가 강한 지역 기반 속에서 무소속 후보가 어느 정도 경쟁력을 확보할 수 있을지가 주요 변수로 떠오르고 있다는 분석이 나온다.
또 양측 모두 각종 의혹과 정치적 책임론이 제기된 상황이어서 향후 선거 과정에서 관련 공방이 계속 이어질 것으로 전망된다.