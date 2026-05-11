전북 농어촌 기본소득 효과…순창·장수 인구 1541명 증가

가맹점도 435개로 늘어 소비 활성화 견인

전북특별자치도 청사 0 전북특별자치도 청사

전북특별자치도는 11일 농어촌 기본소득 시범사업 시행 이후 순창·장수 지역 인구가 총 1541명 증가했다고 밝혔다. 증가 인원은 순창군 869명, 장수군 672명이다.농어촌 기본소득은 인구 감소와 지방소멸 대응을 위해 추진되는 정책으로, 해당 지역에 30일 이상 거주한 주민에게 매달 15만 원 상당의 지역사랑상품권을 지급하는 사업이다.전북은 순창군과 장수군이 시범사업 대상지로 선정돼 올해부터 본격 추진 중이며, 사업 기간은 올해부터 내년까지 2년간이다. 올해 사업비는 총 855억원 규모로 국비와 도비, 군비가 함께 투입된다.올해 1월부터 4월까지 신청자는 총 4만4651명, 지급 인원은 4만2684명으로 집계됐다. 누적 지급액은 259억원 규모로, 순창군에는 약 145억원, 장수군에는 약 114억원이 지급돼 지역 내 소비 활성화를 견인하고 있다.사업 추진 이후 인구 증가와 가맹점 확대 등 가시적인 성과도 나타나고 있다. 전북자치도에 따르면 순창군과 장수군의 인구는 사업 선정 이후 총 1541명(순창군 869명, 장수군 672명) 증가했다. 가맹점도 총 435개가 새롭게 등록됐다. 순창군은 239개, 장수군은 196개가 증가했다.이날 김종훈 경제부지사는 순창읍 내 주요 가맹점 8개를 차례로 방문해 현장 상황을 점검했다. 이날 현장 상인들은 기본소득 시행 이후 유동인구 증가와 소비 확대 효과가 나타나고 있다고 말했다. 일부 상인은 기본소득 사용처 확대와 홍보 지원 강화 필요성을 건의에 김 부지사는 현장 의견을 적극 검토해 제도 개선에 반영하겠다는 뜻을 밝혔다.순창군은 면 지역 주민들의 사용처 부족 문제를 해소하기 위해 사회적협동조합과 연계한 직거래 장터와 이동장터를 운영하고 있다. 또한 청년창업 지원과 권역별 순환마켓 조성, 농협·자활센터와 함께하는 '온정장터', 기아(KIA)와 연계한 이동장터 운영 등 생활밀착형 사업도 추진하고 있다.김종훈 전북자치도 경제부지사는 "농어촌 기본소득은 단순한 현금 지원을 넘어 지역 소비와 공동체 활성화, 생활서비스 개선까지 연결되는 지역순환형 정책"이라며 "현장에서 제안된 의견을 적극 반영해 주민들이 삶의 변화를 체감할 수 있도록 정책 완성도를 높여 나가겠다"고 말했다.한편, 농림축산식품부가 추진 중인 농어촌 기본소득 시범사업 추가 공모에는 진안·무주·임실·고창·부안 등 도내 5개 군이 신청했다.