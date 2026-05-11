완주군, 산업단지 근로자 주거·교통·문화 지원 강화

전북 특화사업 '완주에서 안주 프로젝트'선정

완주군청 전경 0 완주군청 전경

전북 완주군이 산업단지 근로자의 주거 및 출퇴근 환경 개선을 위한 주거·교통·근속·안전·문화 전반을 아우르는 지원 체계를 가동한다고 11일 밝혔다.완주군에 따르면 군은 전북특별자치도 2026년 도농 상생형 고용 플랫폼 조성 프로젝트 특화사업에 '완주 산단 제조업 근로자 완주에서 안주(安住) 프로젝트'가 최종 선정됨에 따라 본격적인 사업 추진 동력을 확보했다.이번 사업은 신규 일자리 창출을 넘어 재직자의 고용 유지와 지역 정착을 유도하는 정책에 초점을 맞췄다.그동안 완주 산업단지는 전주·익산 등 인근 지역에서 출퇴근하는 근로자 비중이 높아 장거리 이동 부담이 이직률 증가로 이어지는 구조적 한계를 안고 있었다.이에 군은 이를 해결하기 위해 주거·교통·근속·안전·문화 전반을 아우르는 지원 체계를 가동한다.사업은 총 4개 세부 프로젝트로 구성한다. '출퇴근하고 싶은 일터', '오래 다니면 더 좋은 일터', '안전하고 건강한 일터', '문화가 있는 일터'를 목표로 주거 생활 안정비 지급, 고용 유지 혜택 제공, 산업 안전 보건 교육과 상담 지원, 문화 공연과 스트레스 상담 및 커피 트럭 제공 등 다채로운 프로그램을 통해 근로 환경의 질적 개선을 꾀할 예정이다.한편 해당 사업의 공고 및 참여 신청 등 세부 내용은 향후 완주군 로컬잡(JOB)센터 및 완주군 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.