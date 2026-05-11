“주인공 따라 스타일링”…CJ온스타일, ‘악마는 프라다 2’ 흥행에 주문 급증

DAU 54%↑·2030 여성 주문 44% 증가

영화 콘텐츠 소비가 패션 구매로 연결

‘콘텐츠 커머스’ 전략으로 체류시간 늘려

[CJ온스타일 사진자료] CJ온스타일 고객이 모바일 앱에서 '악마는 프라다를 입는다 2' 캠페인 기획전을 살펴보고 있다. 0 CJ온스타일 고객이 모바일 애플리케이션에서 '악마는 프라다를 입는다 2' 캠페인 기획전을 살펴보고 있다. / CJ온스타일

CJ온스타일이 영화 '악마는 프라다를 입는다2' 흥행을 모바일 유입과 소비 확대로 연결시키며 콘텐츠 기반 커머스 경쟁력을 강화하고 있다. 단순 광고·프로모션을 넘어 영화 콘텐츠 자체를 쇼핑 경험과 결합시키며 '콘텐츠 커머스' 경쟁력을 키우고 있다는 평가다.CJ온스타일은 영화 개봉일인 지난 4월 29일부터 5월 8일까지 데이터를 분석한 결과 모바일 일간활성이용자수(DAU)가 전년 동기 대비 54% 증가했다고 11일 밝혔다. 같은 기간 애플리케이션 체류시간도 30% 늘었다. 회사 측은 영화 콘텐츠에 관심을 가진 고객들이 플랫폼 안에서 스타일 콘텐츠를 탐색하고 실제 쇼핑까지 이어지며 '콘텐츠가 소비로 확장되는 구조'가 한층 강화됐다고 설명했다.CJ온스타일은 지난 4월 22일부터 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 함께 영화 테마 브랜딩 캠페인을 진행 중이다. 영화는 개봉 이후 박스오피스 1위를 기록하고 100만 관객을 돌파하며 흥행세를 이어가고 있다. 특히 2030 여성 고객층 반응이 두드러졌다. 같은 기간 모바일 패션 주문량은 22% 증가했으며, 이 가운데 2030 여성 주문량은 44% 늘었다.영화 속 스타일을 반영한 상품 전략 역시 실질적인 구매 전환으로 이어졌다. 영화 주인공 스타일에서 착안한 셔츠·블라우스 주문량은 55% 증가했고, 스카프·숄·케이프 등 포인트 패션 아이템 주문량은 144% 늘었다.CJ온스타일 관계자는 "이번 캠페인은 콘텐츠 IP를 단순 협업이 아닌 플랫폼 유입 엔진으로 활용해 고객 행동을 유입.체류·소비로 연결한 사례"라며 "앞으로도 화제성 높은 콘텐츠와 모바일 경험을 결합해 차별화된 콘텐츠 커머스 플랫폼 경쟁력을 강화할 것"이라고 말했다.