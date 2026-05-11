강원도서 포문 연 與 선대위…정청래 “우상호 시대, 이전과 다를 것”

정청래 "강원도 발전시키고, 李 약속 지켜낼 후보"

우상호 "첨단 대기업 유치해 좋은 일자리 만들 것"

與, 김진태 후보 지난 4년 도정 역량 일제히 비판

PYH2026051104380006200_P4 0 11일 강원 춘천시 스카이컨벤션에서 열린 더불어민주당 중앙선거대책위원회의에서 정청래 대표(왼쪽)와 우상호 강원도지사 예비후보가 대화하고 있다. /연합

더불어민주당 중앙선거대책위원회가 11일 출범 후 첫 지역 일정으로 강원도 춘천을 찾아 우상호 강원지사 후보 지원사격에 나섰다.정청래 총괄상임선대위원장은 이날 중앙선대위 회의에서 "대통령이 보낸 남자 우상호, 여당의 힘 있는 후보가 우상호"라며 "우 후보야말로 강원도를 발전시킬 적임자이자 이재명 대통령의 약속을 지켜낼 수 있는 후보"라고 강조했다. 이어 "우상호 이전의 강원도와 이후의 강원도는 크게 달라질 것"이라고 말했다.민주당이 강원도를 찾은 것은 우 후보를 '6·3 지방선거 1호 공천자'로 결정한 이후 이번이 네 번째다. 강원도는 대구·경북(TK), 부산·울산·경남(PK) 못지않게 보수 지지세가 강한 지역으로 꼽히는 만큼, 선거를 앞두고 당 차원의 지원을 집중하며 힘을 실어준 것으로 풀이된다. 민주당의 강원도 공략 의지가 반영된 전략적 행보라는 해석도 나온다.정 위원장은 "민주당은 강원도 발전을 위해 끊임없이 관심을 쏟겠다"며 "올해 강원특별자치도법 3차 개정안을 통과시켰고, 물 부족 사태 해결을 위한 대책도 마련했다"고 밝혔다. 그러면서 "강원도에 대한 애정과 비전을 제시하며 도민들과 함께, 이재명 정부와 함께 나아가겠다"고 했다.우 후보도 승리를 다짐했다. 그는 "강원도는 지난 4년간 2년 연속 마이너스 성장을 기록했고, 인구 유출에 따른 지역소멸 위기에도 직면해 있다"며 "저는 이 문제를 해결할 설계도를 갖고 있다"고 말했다. 이어 "당선되면 첨단 대기업을 유치하고 강원도형 산업을 육성해 좋은 일자리를 만들겠다"고 약속했다.최근 선거일이 다가오면서 보수층 결집 움직임이 나타나는 점도 민주당이 경계하는 대목이다. 강원도는 강릉 등 남부권을 중심으로 보수 지지세가 두터운 지역인 만큼, 민주당으로서는 막판 민심 흐름에 각별히 신경을 쓰는 분위기다. 이에 민주당은 국민의힘 김진태 강원지사 후보의 지난 도정 운영을 비판하며 네거티브 카드를 뽑아들었다.황명선 공동선대위원장은 "지난 4년 동안 김진태 도정은 3무(無) 도정이었다"며 "금융위기의 진원지가 됐고, 재난 앞에서는 무능했고 무책임했으며 무대책이었다. 이제는 바꿔야 한다"고 말했다. 박규환 공동선대위원장도 "김 후보는 이제는 강원도정에서 손을 떼는 것이 강원도를 위해 할 수 있는 마지막 역할"이라고 했다.