[포토] 국회 국방위 ‘나무호 긴급 현안 질의 ...국민의힘 단독 개회’

11일 국회에서 국방위원회 전체회의가 열리고 있다. 이날 국방위 전체회의는 호르무즈 해협에서 발생한 HMM 나무호 피격 관련 긴급 현안 질의를 위해 열렸지만 교섭단체 간 간사 협상 결렬로 국민의힘 국방위원만 참석한 채 단독으로 개회됐다. 안규백 국방부 장관은 한미국방장관 회담을 위해 미국을 방문 중이다.