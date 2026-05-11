쿠쿠, 전국 쿠쿠스토어서 가정의 달 체험형 이벤트 진행

최대 50% 할인·무료 체험존 운영…오프라인 고객 접점 강화

ㅇ 0 쿠쿠가 5월 가정의 달을 맞아 전국 쿠쿠스토어 직영점에서 쇼핑·체험·휴식을 아우르는 다양한 고객 이벤트와 할인 프로모션을 진행한다. 사진은 관련 이벤트 이미지./쿠쿠

쿠쿠가 5월 가정의 달을 맞아 전국 쿠쿠스토어에서 쇼핑과 체험, 휴식을 아우르는 대규모 고객 이벤트를 진행한다.쿠쿠는 전국 62개 직영 쿠쿠스토어에서 가족 단위 고객을 위한 다양한 프로모션과 체험 프로그램을 운영한다고 11일 밝혔다. 제품 구매와 상담, 사후 서비스는 물론 매장 내 휴식 경험까지 강화해 오프라인 접점을 확대하겠다는 전략이다.최근 오프라인 가전 매장은 단순 구매 공간을 넘어 체험과 휴식을 함께 제공하는 공간으로 진화하고 있다. 쿠쿠 역시 전국 쿠쿠스토어를 밥솥·공기청정기·음식물처리기 등 생활가전 체험은 물론 안마의자·매트리스 등을 직접 경험할 수 있는 라이프스타일 플랫폼 형태로 운영 중이다. 일부 매장에는 체험존과 휴게 공간도 마련해 '도심형 힐링 공간' 역할을 강화하고 있다.쿠쿠는 가정의 달을 맞아 다양한 참여형 이벤트도 준비했다. 오는 23일까지 진행되는 '쿠쿠스토어 어린이 그림대회'에서는 '쿠쿠 제품 관찰일지' 등을 주제로 작품을 접수받는다. 어린이뿐 아니라 성인 고객도 참여할 수 있도록 문턱을 낮췄다.친환경 소비 트렌드에 맞춘 프로모션도 마련했다. 'E순환페스티벌'을 통해 E-순환 우수제품 구매 고객에게 최대 10% 환급 혜택을 제공하며, 백화점 상품권 또는 네이버 포인트 형태로 지급한다.매월 9일 진행되는 '쿠쿠데이' 행사도 강화했다. 쿠쿠스토어 카카오톡 채널에서 복권을 발급받아 직영점을 방문하면 최대 50% 할인 혜택을 받을 수 있다. 이와 함께 파워클론 무선청소기, 에코웨일 음식물처리기, 인스퓨어 헤리티지 공기청정기 등 핵심 가전 6종을 특별가에 판매하는 '대박특가' 행사도 함께 진행한다.매장 체험형 서비스도 확대했다. 네이버 예약 후 '레스티노 체험존'을 방문하면 안마의자·안마베드·매트리스 등을 무료로 체험할 수 있으며, 방문 고객 전원에게 스타벅스 아메리카노 기프티콘도 제공한다.출산 가정을 위한 지원 행사도 이어진다. 출생 등록 12개월 이내 가정을 대상으로 전국 직영점에서 매월 지점별 2가구씩 총 124가구에 최대 50% 할인 혜택을 제공한다. 이 밖에도 진열·단종 모델을 최대 80% 할인 판매하는 '클리어런스 세일'도 운영한다.쿠쿠 관계자는 "가정의 달을 맞아 고객들이 쇼핑뿐 아니라 오프라인 매장만의 체험과 휴식까지 함께 즐길 수 있도록 다양한 혜택을 준비했다"며 "가까운 쿠쿠스토어에서 제품 체험과 편안한 휴식을 함께 경험하길 바란다"고 말했다.