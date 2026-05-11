대상, 수출입은행과 ‘그냥드림’ 사업 참여…취약계층 먹거리 지원 나선다

종가 김치·국탕류·반찬 등 식품 꾸러미 지원

‘매칭그랜트’ 방식…총 5억5000만원 상당 기부

[대상 보도사진] 대상, 한국수출입은행과 ‘그냥드림’ 사업 참여…’취약계층 기본 먹거리 지원’ (1) (1) 0 지난 8일 서울 마포구에 위치한 한국사회복지협의회 본사에서 열린 그냥드림 사업 전달식에서 김진섭 한국수출입은행 부행장(왼쪽부터), 김경숙 대상 ESG경영실장, 김현훈 한국사회복지협의회장이 기념사진을 촬영하고 있다./대상

대상이 한국수출입은행과 함께 취약계층 지원 사업 '그냥드림'에 참여한다.11일 대상에 따르면 이번 사업은 보건복지부가 지난해 12월부터 시범 운영 중인 '그냥드림' 프로그램의 일환으로 추진된다. 생계에 어려움을 겪는 취약계층에 먹거리와 생필품 등을 지원하는 사업이다.대상은 종가 김치를 비롯해 국탕류, 반찬, 간식 등으로 구성한 식품 꾸러미 1만세트를 지원할 계획이다. 지원 규모는 약 3억5000만원이다.한국수출입은행은 대상의 현물 기부에 연계해 현금 2억원을 지원한다. 민간 기업 참여를 확대하기 위해 도입한 매칭 기부 방식이다.양측이 조성한 총 5억5000만원 규모의 식품 꾸러미와 기부금은 올해 상·하반기에 걸쳐 지역사회 취약계층에 전달될 예정이다.지난 8일 서울 마포구 한국사회복지협의회 본사에서 열린 전달식엔 김진섭 한국수출입은행 부행장과 김현훈 한국사회복지협의회장, 김경숙 대상 ESG경영실장 등이 참석했다.김경숙 대상 ESG경영실장은 "지역사회 취약계층에게 실질적인 도움을 제공할 수 있는 사업에 함께할 수 있어 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 '내일을 바꾸는 존중의 힘'이라는 사회공헌 슬로건에 맞게 지역사회와 상생할 수 있는 다양한 나눔 활동을 펼쳐 기업의 사회적 책임을 다할 것"이라고 말했다.