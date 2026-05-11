[시사용어] 해약환급금준비금

'해약환급금준비금'이란 보험 계약 해지시 고객에게 돌려줘야 하는 돈을 미리 쌓아둔 것을 말합니다. 보험 계약자가 한꺼번에 보험을 해지하더라도 환급금을 지급할 수 있도록 하는 일종의 안전장치입니다.최근 보험사 실적 발표나 주주환원 정책 기사에서 '해약환급금준비금'이라는 단어가 자주 등장합니다. 일부 보험사들이 배당을 하지 못하는 배경으로 언급되곤 합니다.해약환급금준비금 제도는 새 국제회계기준(IFRS17)이 시행되며 도입됐습니다. IFRS17 도입 이후 보험부채 평가 방식이 바뀌면서 해약환급금 지급 여력을 보다 보수적으로 관리해야 한다는 필요성이 커졌기 때문입니다. 현재 해약환급금준비금은 법정준비금으로 분류되는데, 이는 주주 배당 재원으로 활용할 수 없습니다.보험사는 고객으로부터 받은 보험료를 운용해 수익을 내지만, 동시에 언제든 발생할 수 있는 보험금과 해약환급금 지급 의무에도 대비해야 합니다. 금융당국이 보험사에 해약환급금준비금을 적립하도록 강제한 이유입니다.다만 해약환급금준비금 적립 부담은 배당 자체를 제약하는 요인으로 떠올랐습니다. 대형 보험사들조차 준비금 적립 부담이 커지면서 배당 여력이 줄어드는 상황입니다.보험업계에서는 해약환급금준비금이 소비자 보호 측면에서는 필요하지만, 과도한 적립은 주주환원과 자본 활용 효율성을 떨어뜨린다는 지적도 제기됩니다. 규제 완화에 대한 목소리도 꾸준히 나오고 있습니다. 이 준비금과 관련한 규제 방향이 앞으로 보험사 배당 정책과 자본 전략을 좌우할 변수가 될 전망입니다.