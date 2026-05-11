한국엡손, 공간 활용도 높인 고속 문서스캐너 2종 출시

이번 신제품은 전작 대비 대폭 향상된 양면 스캔 속도와 내구성, 연결 편의성을 강화해 대량의 문서를 빠르고 정확하게 디지털화해야 하는 업무 환경에 최적화한 것이 특징이다. 두 제품 모두 급지 오류 발생 시 원고 보호 기능도 지원해 중요한 문서의 손상을 최소화할 수 있도록 했다. 두꺼운 서적부터 사무실 곳곳에 흩어져 있는 각종 서류까지 다양한 자료를 디지털로 전환해 보다 유연한 문서 활용 환경을 지원한다.
우선 'DS-530III'는 분당 최대 40매(양면 기준 80매)의 스캔 속도를 지원하는 스탠다드급 북스캐너다. 전작 대비 약 14% 향상된 스캔 속도를 제공하며, 일 최대 스캔량 역시 기존보다 1500매 증가해 대량 문서 처리 작업에서도 안정적인 성능을 발휘한다. USB 연결 기반의 콤팩트한 설계로 공간 활용도를 높였고, 옵션형 평판 스캐너 연결 장치를 활용하면 사진, 엽서, 두꺼운 서적 등 다양한 자료도 효율적으로 디지털화 할 수 있다.
'DS-785W'는 분당 최대 45매(양면 기준 90매)의 스캔 속도를 지원하는 프리미엄 네트워크 북스캐너다. 특히 크기와 종류가 다른 원고를 한 번에 스캔할 수 있으며, OCR(광학문자인식) 기능을 탑재해 종이 문서를 손쉽게 검색·편집 가능한 디지털 파일로 변환할 수 있다. 전작 대비 약 30% 향상된 스캔 속도와 함께 일 최대 스캔량도 3000매 증가해 계약서나 보고서 등 반복적으로 누적되는 문서를 빠르게 처리할 수 있다. 또 와이파이 연결 기능과 4.3인치 터치 스크린을 지원해 PC 연결 없이도 어디서나 간편하게 무선 스캔이 가능하다.
이번 신제품은 한국엡손 공식 온라인 채널인 '엡손 라운지'에서 구매할 수 있다.