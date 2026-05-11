[포토]아이유, 비녀 패션으로 우아한 클래식 완성

국내 대표 주얼리 브랜드 제이에스티나(J.ESTINA)가 11일 서울 송파구 양재대로에 위치한 드라마 21세기 대군부인 촬영지 본사 쇼룸에서 브랜드 뮤즈 아이유와 함께 포토콜 행사를 진행했다.이날 아이유는 셀레스티아 주얼리 컬렉션에 클래식한 감성의 헤어 비녀를 매치해 우아하면서도 세련된 분위기를 연출했다. 여기에 올 블랙 셋업과 블랙 힐을 매치한 포멀한 스타일링으로 독보적인 아우라를 선보였다.