딜로이트안진, 하나펀드서비스와 투자 자문사 대상 책무구조도 설명회 진행

개정 지배구조법 시행 맞춰…소규모 자문사 대응 지원

[사진] 책무구조도 도입 본격화… 딜로이트 안진-하나펀드서비스, 투자 자문사 100여 명 대상 설명회 개최 0 투자자문사 관계자들이 7일 서울 영등포구 원IFC에서 열린 '투자자문사 책무구조도 설명회'에 참석해 발표를 듣고 있다./딜로이트 안진

딜로이트 안진회계법인과 하나펀드서비스가 투자자문사를 대상으로 책무구조도 도입 대응 방안을 공유했다. 개정 지배구조법 시행으로 금융권 전반에 책무구조도 도입이 의무화된 가운데, 상대적으로 조직 규모가 작은 투자자문사의 실무 부담을 덜기 위한 취지에서다.딜로이트 안진은 지난 7일 서울 영등포구 원IFC에서 하나펀드서비스와 '투자자문사 책무구조도 설명회'를 개최했다고 11일 밝혔다. 이번 설명회에는 투자자문사 대표이사와 관련 실무 담당자 등 약 100명이 온·오프라인으로 참석했다.책무구조도는 금융회사의 임원별 내부통제 책임 범위를 명확히 명시하는 제도다. 금융그룹과 은행권을 시작으로 증권, 보험, 자산운용 등 전 금융권으로 적용 범위가 확대되면서 투자자문사들도 제도 도입을 준비해야 하는 상황이다. 다만 투자자문사의 경우 소규모 인력으로 운영되는 곳이 많아 조직 구조에 맞는 책무 배분과 관리체계 구축이 주요 과제로 꼽힌다.이날 설명회 1부에서는 김선호 딜로이트 안진 책무구조도 지원센터 리더가 '투자자문사 책무구조도 도입 컨설팅 수행방안'을 주제로 발표를 진행했다. 이어진 2부에서는 김혜진 하나펀드서비스 책임이 '투자자문사 책무관리시스템 도입'을 주제로 강연을 펼쳤다. 김 책임은 책무구조도 운영을 위한 관리체계 구축 방안과 시스템 적용 사례를 소개하고, 실제 시스템 시연도 진행했다.앞서 딜로이트 안진과 하나펀드서비스는 작년 7월 책무구조도 도입 컨설팅과 관리 시스템 개발을 위한 전략적 업무협약을 체결한 바 있다. 양사는 앞으로 중소형 자산운용사와 투자자문사를 대상으로 맞춤형 책무구조도 도입 솔루션을 제공해 나간다는 계획이다.민홍기 금융산업통합서비스그룹 대표는 "지배구조법 개정으로 모든 금융사가 책무구조도를 의무적으로 도입해야 하는 상황에서 소규모 인력으로 운영되는 투자자문사의 부담이 큰 상황"이라며 "각 사의 조직과 인력 구조에 적합한 책무구조도를 설계하고 운영하는 것이 핵심인 만큼, 이번 설명회를 계기로 투자자문사들이 규제 변화에 효과적으로 대응할 수 있도록 실질적이고 실행 가능한 지원을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.