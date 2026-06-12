[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 12일

쥐띠
36년 고민이 사라지니 기쁘다.
48년 시작한 일이 순조롭게 진행된다.
60년 경영이 순조롭게 움직인다.
72년 어렵게 배운 지식을 널리 활용한다.
84년 안 되던 일이 저녁부터 풀린다.
96년 자리를 지키면 좋은 소식이 찾아온다.
소띠
37년 바라던 일이 뜻대로 이뤄진다.
49년 일이 마음처럼 풀리지 않는다.
61년 집안에 웃음꽃이 가득 핀다.
73년 운세가 좋으니 소원을 성취한다.
85년 뜻대로 움직여도 괜찮은 날이다.
97년 음주 운전은 절대로 하지 말아야 한다.
범띠
38년 마음을 비우니 좋은 기운이 찾아온다. 50년 평온함이 찾아오는 시기다.
62년 구설수가 사라지니 뜻하는 바를 성취한다.
74년 남의 일에 간섭하지 않는다.
86년 마음을 비우면 일이 뜻대로 이뤄진다.
98년 다툴 수니 일찍 귀가해야 한다.
토끼띠
39년 일을 무리하게 진행하지 않는다.
51년 소원대로 성취하는 시기다.
63년 주변 사람들 모두가 내 편이 된다.
75년 여유를 가지면 만사가 대길하다.
87년 거래처가 늘어나니 기쁨이 가득하다.
99년 구설수 운이 풀리는 날이다.
용띠
40년 어렵게 찾아온 금전을 아껴 쓴다.
52년 언행에 신경 쓰는 것이 좋다.
64년 해야 할 일을 꼭 마무리한다.
76년 좋은 소식을 들으니 얼굴이 밝아진다.
88년 기분이 상하는 날이니 조심해야 한다.
00년 행복이 가득한 날이다.
뱀띠
41년 기다리던 소식이 오후쯤 찾아온다.
53년 짜증 나고 힘들어도 참아야 하는 운이다.
65년 귀인에게 바라던 도움을 받는다.
77년 작은 이익도 나중에 큰 도움이 된다.
89년 침묵만 하고 있으니 일이 더 안 풀린다.
01년 여유를 부리면 운이 약해진다.
말띠
42년 금전 운이 그리 크지 않은 날이다.
54년 남의 말에 흔들리지 않아야 한다.
66년 기회를 놓치면 안 되니 정신 바짝 차린다.
78년 자존심을 과하게 부리지 않는다.
90년 검사 결과를 듣고 기분이 좋아진다.
02년 기분이 좋으니 일이 빠르게 진행된다.
양띠
43년 금전 운이 따라주지 않는 날이다.
55년 경쟁 입찰에서 좋은 결과를 얻는다.
67년 원하는 것이 마침내 이뤄진다.
79년 운이 따르지 않으니 근심이 생겨난다.
91년 길을 잃은 사람 친절히 도와줘 마음 흐뭇해진다.
03년 순조롭게 풀리니 기분이 한층 더 좋아진다.
원숭이띠
32년 소원을 성취한다.
44년 금전 운이 약해지니 재물을 아낀다.
56년 문서 운이 풀려 재물이 들어온다.
68년 막혔던 일이 일사천리로 진행한다.
80년 안 되는 일은 없으니 최선을 다해야 한다.
92년 기분이 최고로 좋은 날이다.
닭띠
33년 골치 아픈 부탁은 그 자리에서 거절한다.
45년 건강 관리에 신경을 써야 한다.
57년 노력 없이 되는 것은 한 가지도 없다.
69년 망설임이 많은 날이니 신경 써야 한다.
81년 꼬였던 일들이 순조롭게 풀린다.
93년 가장 힘들 때이니 절약해야 한다.
개띠
34년 도움 없이 혼자서도 해 낼 수 있는 날이다.
46년 망설이지 말고 생각한 대로 밀고 나간다.
58년 예상치 못한 일로 근심이 생기니 조심한다.
70년 금전 운이 좋아지니 한결 밝아진다.
82년 귀인에게 도움을 받는다.
94년 지연됐던 일이 빠르게 성사된다.
돼지띠
35년 우연히 반가운 사람을 만나는 날이다.
47년 지인과 문서로 인해 다툼이 생긴다.
59년 오랜만에 문서 운이 좋아진다.
71년 동남쪽에서 귀인을 반갑게 맞이한다.
83년 만사가 대길하니 즐거움이 가득하다.
95년 바라던 일이 잘 풀리니 운수대통한다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한국역리학회중앙회장/한국관상협회회장