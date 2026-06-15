[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 15일

뱀띠

41년 어두웠던 길에 밝은 불빛이 들어온다.

53년 귀인을 만나게 된다.

65년 마음을 비우고 움직여야 한다.

77년 일이 안 풀려 재물이 모이지 않는다.

89년 일이 뜻대로 풀리지 않아 짜증이 난다.

01년 마음에 안 드는 일만 생긴다.