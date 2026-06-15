[백운산 오늘의 운세] 2026년 6월 15일

쥐띠
36년 웃음꽃이 활짝 피는 날이다.
48년 뜻하던 일이 순조롭게 풀려나간다.
60년 일이 원활하게 풀리는 하루다.
72년 원하던 일이 마침내 성사된다.
84년 안 좋았던 감정들이 다시 풀리는 날이다.
96년 집안에 기쁨 수가 가득하다.
소띠
37년 행운이 가득 찾아오는 날이다.
49년 어려움에서 벗어나게 된다.
61년 차츰 운기가 대길해지는 시기다.
73년 바라던 문서 매매가 성사된다.
85년 걱정하던 송사 문제가 잘 해결된다.
97년 꺼진 불도 다시 한번 확인해야 한다.
범띠
38년 운이 좋아 안정을 되찾는다.
50년 마음이 화평해진다.
62년 행복이 가득하니 근심이 사라진다.
74년 마음을 비우니 운수대통한다.
86년 도움을 주고 양보하니 박수를 받는다.
98년 마음이 착잡했으나 오후쯤 풀린다.
토끼띠
39년 어려움이 해소되는 날이다.
51년 신중하게 행동하는 것이 중요하다.
63년 원하는 것을 빠르게 얻는 날이다.
75년 원하는 것을 성취한다.
87년 꼬였던 일이 서서히 풀리게 된다.
99년 더 좋은 운이 오기를 기다려야 한다.
용띠
40년 잃어버렸던 물건을 되찾는 날이다.
52년 기쁜 소식과 행운이 함께 찾아온다.
64년 운세가 점점 좋아진다.
76년 기다리던 목돈이 들어온다.
88년 꼬였던 사업이 점차 풀리기 시작한다.
00년 어수선했던 마음이 다시 안정된다.
뱀띠
41년 어두웠던 길에 밝은 불빛이 들어온다.
53년 귀인을 만나게 된다.
65년 마음을 비우고 움직여야 한다.
77년 일이 안 풀려 재물이 모이지 않는다.
89년 일이 뜻대로 풀리지 않아 짜증이 난다.
01년 마음에 안 드는 일만 생긴다.
말띠
42년 바라던 운이 풀린다.
54년 슬픔은 사라지고 기쁨만 찾아온다.
66년 음악을 감상하면 편안해진다.
78년 건강하니 가족들 얼굴도 밝다.
90년 금전 운이 막혔다가 서서히 움직이기 시작한다.
02년 짜증과 성냄이 금방 사라진다.
양띠
43년 자금 운이 좋지 않은 날이다.
55년 노력하지 않으니 인기가 내려간다.
67년 집안에 귀인이 찾아오니 금상첨화다.
79년 마음에 안 들어도 칭찬해주는 날이다.
91년 최선을 다하고 먹는 음식 맛이 최고다.
03년 여유가 생기게 되니 행복한 하루다.
원숭이띠
32년 계획한 일을 제대로 성취하게 된다.
44년 마음속에 평온함이 찾아온다.
56년 계약 서류를 꼼꼼히 확인해야 한다.
68년 길운이 찾아오니 최선을 다한다.
80년 막혔던 금전 운이 풀리는 날이다.
92년 행복 운이 가득 찾아온다.
닭띠
33년 바라던 일이 꼬이니 마음이 편하지 않다.
45년 시비 수에 휘 말리지 않도록 조심한다.
57년 도움이 안 되는 사람들만 찾아온다.
69년 욕심을 내지 않아야 운도 도움 된다.
81년 좋은 소식에 즐거움이 가득하다.
93년 노력 없이는 되는 일이 없다.
개띠
34년 어려움이 생길지라도 더 힘을 내야 한다.
46년 그간 어지러웠던 마음속에 근심이 사라진다.
58년 즐거움이 가득한 날이니 서두르면 안 된다.
70년 그다지 큰 어려움 없이 편하게 지낸다.
82년 최선을 다해 열심히 노력하니 운수대통한다.
94년 마음을 비우고 다시 시작하는 날이다.
돼지띠
35년 귀인의 도움을 받으니 마음이 한가롭다.
47년 움직이는 곳마다 행운이 따른다.
59년 마음이 잘 통하는 사람을 만난다.
71년 성내지 말고 마음 편히 지낸다.
83년 바라던 금전 운이 약하니 짜증이 난다.
95년 마음이 잘 통했던 동창을 만난다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한국역리학회중앙회장/한국관상협회회장