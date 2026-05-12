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김남준 계양을 후보 “李대통령에게 배운 건 책임정치…계양 발전 이루겠다”

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안정환 기자

승인 : 2026. 05. 12. 16:09

박찬대·송영길 등 참석…지지자 포함 200여명 운집
인천 계양을 국회의원 보궐선거에 출마한 더불어민주당 김남준 후보가 개소식에서 “송영길 전 대표와 이재명 대통령이 만들어온 역사를 김남준이 이어가겠다”며 “계양 발전을 반드시 이뤄내겠다”고 밝혔다. 김남준 후보(오른쪽)가 인천 연수갑 국회의원 보궐선거 송영길 후보와 손을 잡고 있다. /사진=연합뉴스
김남준 더불어민주당 인천 계양을 국회의원 후보가 10일 선거사무소 개소식을 열고 “이재명 대통령에게 배운 책임정치를 계양에서 실천하겠다”며 지지를 호소했다.

김 후보는 이날 인천 계양구 경명대로 대안빌딩에 마련된 선거사무소에서 열린 개소식에서 “송영길 전 대표와 이재명 대통령이 만들어온 역사를 김남준이 이어가겠다”며 “계양 발전을 반드시 이뤄내겠다”고 밝혔다.

행사에는 박찬대 민주당 인천시장 후보와 김교흥·맹성규·허종식·유동수·정일영·노종면·모경종·이훈기·이용우 의원 등이 참석했다. 윤종군·김병주·이언주·김태년·이건태·서미화 의원과 전·현직 인천시·군·구의원, 지지자 등 200여명도 함께했다.

김 후보는 “송영길 전 대표가 오랜 시간 계양의 기반을 닦았고, 여기에 이재명 대통령의 비전과 실천이 더해지며 계양이 대한민국 중심으로 자리 잡았다”고 말했다.

이어 “계양은 개인적으로도 가장 어려웠던 시기에 저와 이재명 대통령을 다시 일어서게 해준 곳”이라며 “이 대통령과 2005년부터 함께하며 단식 현장과 정치적 위기의 순간들을 같이 겪었다”고 했다.

그는 “그 긴 시간 동안 배운 것은 정치는 기술이 아니라 책임이라는 점”이라며 “이 대통령은 늘 자신의 안위보다 당과 나라를 먼저 생각했고, 위기 앞에서도 피하지 않았다”고 말했다.

또 “저는 그 책임의 정치를 가장 가까이에서 배웠다”며 “이재명 정부의 성공을 가장 확실하게 뒷받침할 수 있는 사람이 되겠다”고 강조했다.

김 후보는 교통·주거·일자리·교육·복지 등을 언급하며 “말이 아닌 행동으로, 책상이 아닌 현장에서 답을 찾는 정치를 하겠다”고 밝혔다.

지원 사격에 나선 당 지도부의 축사도 이어졌다. 김 후보 선대위 후원회장을 맡은 송영길 후보(연수갑)는 "김 후보는 저와 이 대통령의 뜻을 잇는 교집합 같은 인물"이라며 "계양 주민의 은혜에 보답할 수 있도록 적극 돕겠다"고 화답했다.

박찬대 인천시장 후보도 “이 대통령이 자신의 뜻을 가장 잘 이해하고 대변하는 사람으로 김남준 후보를 소개했다”며 “대통령이 남긴 계양 공약을 완수할 적임자”라고 했다.

김남준 더불어민주당 인천 계양을 국회의원 후보가 “이재명 대통령에게 배운 책임정치를 계양에서 실천하겠다”며 지지를 호소했다. 더불어민주당 연수갑 국회의원 보궐선거 송영길 후보(첫번째줄 왼쪽부터), 김남준 후보, 한병도 원내대표, 이언주 의원 등이 기념 촬영하고 있다. /사진=연합뉴스
안정환 기자

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