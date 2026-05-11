野 “나무호 피격 축소·은폐”… 與 “선거국면 정부 발목잡기”

국회 외교통일위원회 여당 간사인 더불어민주당 김영배 의원과 외통위원인 민주당 이용선·이재강 의원이 11일 국회 소통관에서 호르무즈 해협 한국 선박 피격 사건과 관련한 국민의힘의 비판이 정치 공세라며 규탄하고 있다. /연합