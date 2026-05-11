“서울 탈환” “영남 사수”… 與野대표 엇갈린 지선 행보

국힘은 오세훈 거리두며 영남 결집
|정청래 더불어민주당 대표가 11일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 열린 서울 공천자대회에서 정원오 서울시장 후를 비롯한 후보자 대표에게 공천장을 수여한 뒤 기념촬영을 하고 있다. /송의주 기자
민주당은 11일 여의도에서 서울 공천자대회를 열고 정 후보 지원사격에 나섰다. 정 대표는 이번 지방선거에서 서울 탈환의 중요성을 거듭 강조하며 "서울에서 가장 거세게 파란 바람이 불어야 한다. 서울 탈환의 맨 앞자리에 함께할 정 후보에게 함성을 보내달라"고 했다.
황명선 공동선대위원장도 '정원오 띄우기'에 힘을 보탰다. 황 위원장은 "이재명 대통령께서 성남시장 시절부터 함께 일해 왔던 사람이 바로 정원오"라며 "당시 이 대통령이 성남시장 재선에 나섰을 때 정 후보는 초선 성동구청장이었고, 두 사람은 함께 좋은 정책을 공부하며 지역화폐와 청년배당을 전국으로 확산시키는 등 지방정부를 유능하게 이끌었다"고 했다.
|국민의힘 장동혁 대표가 11일 울산시 남구 울산시당에서 열린 '6·3 지방선거 울산선대위 발대식 및 공천장 수여식'에서 참석자들과 손을 잡고 인사하고 있다. /연합
아울러 장 대표가 서울시장 선거 지원에는 상대적으로 거리를 두고 있다는 점이 눈길을 끈다. 장 대표는 앞서 지방선거 목표로 '서울 수성'을 제시했지만, 현재까지 오세훈 후보와 함께 공개 일정을 소화하지 않고 있다. 당 안팎에서는 공천 과정에서 각을 세웠던 두 사람 사이의 미묘한 거리감이 본선까지 이어지고 있다는 관측도 나온다.
오 후보 역시 장 대표의 선거 지원에 선을 긋는 분위기다. 오 후보는 이날 한국방송기자클럽 토론회에서 '장 대표가 선거 유세를 하겠다고 요청하면 어떻게 하겠느냐'는 질문에 "마음은 고맙지만 지금 꼭 필요한 건 아닌 것 같다"고 답했다. 이어 "장 대표의 지지 유세보다는 평범한 시민들의 설명이 더 필요하다"고 말했다.