“서울 탈환” “영남 사수”… 與野대표 엇갈린 지선 행보

정청래 더불어민주당 대표가 11일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 열린 서울 공천자대회에서 정원오 서울시장 후를 비롯한 후보자 대표에게 공천장을 수여한 뒤 기념촬영을 하고 있다. /송의주 기자