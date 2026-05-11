장동혁 울산行… 국힘 ‘張 선대위’ 임박

장동혁 국민의힘 대표(앞줄 가운데)가 같은 날 울산시 남구 울산시당에서 열린 '6·3 지방선거 울산선대위 발대식 및 공천장 수여식'에서 두 주먹을 쥐며 선거 승리를 다짐하고 있다. /연합