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전북교육청, 학교운동부 청렴 강화…상시 관리체계 구축

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전북 박윤근 기자

승인 : 2026. 05. 12. 14:52

운동부 회계 투명성 강화…학부모 정보공개 확대
학교운동부 비위 예방 강화…QR 익명신고 운영
전북특별자치도교육청사
전북특별자치도교육청사
전북특별자치도교육청이 학교운동부 운영의 투명성과 청렴도를 높이기 위한 종합 대책 마련에 나섰다.

전북교육청은 '2026년 학교운동부 청렴체감도 제고 방안 추진 계획'을 수립해 시행한다고 12일 밝혔다.

이번 계획은 학교운동부 운영 과정에서 지적돼 온 의사결정 구조와 회계 집행의 불투명성 등 구조적 취약점을 개선하고, 사후 처벌 중심 대응에서 벗어나 예방·점검·지원이 결합된 상시 관리체계를 구축하는 데 초점을 맞췄다.

이를 위해 도교육청은 본청과 교육지원청, 학교를 잇는 '청렴 추진체'를 가동과 도내 모든 학교운동부를 대상으로 '찾아가는 현장 맞춤형 컨설팅'을 실시해 행정적 취약점을 사전 보완할 계획이다.

또 학부모가 운동부 회계 지출 내역을 상시 확인할 수 있도록 '학교 알리미' 앱을 통한 정보 공개를 의무화하고, 기관장이 직접 현장의 목소리를 듣는 '소통 간담회'를 정례화해 운영의 투명성을 높인다.

청렴 문화 확산을 위한 지원책도 마련된다.

도교육청은 청렴도 우수 학교에는 훈련용품과 특별 훈련비를 지원하는 '청렴성장 지원사업'을 신설해 자발적인 청렴 문화 참여를 유도할 계획이다.

특히 운동부 지도자 평가 시 청렴 지표를 신설하고, 그 결과를 차기 연도 배정교 선정에 엄격히 반영함으로써 지도자의 청렴 의식을 고취할 방침이다.

부패 예방과 대응 체계도 한층 강화된다.

도교육청은 큐알(QR)코드를 활용한 익명 신고시스템을 고도화해 제보의 편의성과 보안성을 높이고, 비위 신고 시 즉각 현장에 투입되는 '긴급 청렴대응단'을 운영해 단호하고 신속하게 대처할 방침이다.

임영근 문예체건강과장은 "이번 계획안의 소통과 협력에 기반한 투명한 운영을 통해 2026년도 종합청렴도 평가에서 1등급을 달성할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
박윤근 기자

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