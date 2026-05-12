민주노총, 與 정원오 서울시장 후보에 “서울시, 콜센터 노동자 직접고용해야”

12일 정원오 선거사무소 앞 기자회견

서울시 산하기관 간접고용 콜센터 노동자 직접고용 약속 촉구

KakaoTalk_20260512_144842262_01 0 12일 서울 중구 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 선거사무소 앞에서 민주노총이 콜센터 노동자 직접고용 촉구 기자회견을 열고 있다. /이하은 기자

KakaoTalk_20260512_144842262_02 0 12일 서울 중구 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 선거사무소 앞에서 열린 민주노총 콜센터 노동자 직접고용 촉구 기자회견에서 참석자들이 정원오 캠프 관계자에게 요구안을 전달하고 있다. /이하은 기자

노동계가 정원오 더불어민주당 서울시장 후보에게 서울시에 간접고용된 콜센터 노동자들의 '직접고용'을 촉구했다.전국민주노동조합총연맹(민주노총)은 12일 서울 중구 정 후보 선거사무소 앞에서 기자회견을 열어 "서울시 산하기관 간접고용 콜센터 노동자들의 직접고용을 약속할 것"을 요구했다.민주노총은 "서울시가 2020년 서울시 투자·출연기관 콜센터 노동자들의 직접고용 정규직 전환 추진을 공식화했으나 이후 정책이 중단됐다"면서 서울시가 콜센터 노동자들의 고용 안정과 노동권을 외면하고 있다고 비판했다.민주노총은 서울시가 120다산콜재단, 따릉이콜센터, 장애인콜택시 등 여러 공공콜센터 노동자들을 직접고용으로 전환한 사례를 거론하며 똑같이 서울시 산하기관에서 같은 업무를 수행하는 노동자들이 간접고용 상태에 머물러 있는 것이 형평성이 떨어진다고 했다.김광창 서비스연맹 위원장은 "서울시는 공공기관으로서 민간의 모범이 되어도 부족할 판에 오히려 원청교섭 책임회피 기조를 서울시 전체 투자·출연기관으로 확산시키고 있다"며 "서울시가 앞장서서 나쁜 사장의 본보기를 보이고 있는데, 어떤 민간기업이 노동자를 존중하겠나"라고 따졌다.김 위원장은 정 후보를 향해 "노동존중이라는 말이 진심이라면 지금 당장 책임 회피 지침을 폐기하고 원청교섭에 나서겠다고 약속하라. 비정규직 차별을 끝내고 멈춰있는 정규직 전환의 시간표를 다시 돌리겠다고 약속하라"면서 "'나중에'라는 말은 더 이상 듣기 싫다. '검토하겠다'는 말은 꺼내지도 말라. 지금 당장 책임 있는 해결책을 내놔야 한다"고 목소리를 높였다.이양수 민주노총 부위원장도 정 후보에게 "서울시민을 위해서 일하는 것은 결국 서울시 산하기관에서 일하는 노동자들의 처우를 개선하고 어려움을 해소하고 요구를 실현하는 것"이라며 "시장 후보로서 뿐만 아니라 시장에 당선된다면 말이 아니라 행동으로 즉시 그 문제를 실현하는 데 나서달라"고 요구했다.참석자들은 이날 회견을 마치고 서울시 산하기관 간접고용 콜센터 노동자들의 직접고용과 원청교섭 촉구 등의 내용이 담긴 요구안을 정 후보 캠프 관계자에게 전달했다.