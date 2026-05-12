정부 “나무호 공격 주체 식별 전까지 특정국 언급 삼가”...비행체 잔해는 국내로

나무호 공격 비행체 엔진 잔해, 국내 전문기관 분석 추진

외교부 “비행체 엔진 조사, 정확성·완전성·신속성 고려해 진행”

2026041001010006647 0 아시아투데이 박성일 기자 = 박일 외교부 대변인이 서울 종로구 정부서울청사 별관브리핑룸에서 현안 브리핑을 하고 있다.

정부는 12일 HMM 나무호를 공격한 주체를 식별하기 전까지 특정 국가에 대한 언급을 삼가겠다고 밝혔다.박일 외교부 대변인은 이날 외교부 청사 정례브리핑에서 "정부는 공격 주체를 확인하는 작업을 진행 중으로 수거된 비행체 엔진 잔해에 대한 분석 등을 통해 추가 사실 확인 및 공격 주체를 특정하기 위해 노력할 것"이라며 이같이 밝혔다.정부는 나무호에서 발견된 비행체의 엔진 잔해를 국내로 들여와 전문기관 분석을 통해 비행체의 기종과 공격 주체를 식별할 계획이다. 비행체 엔진 잔해는 운송 방안이 마련되는 대로 현지 반출 절차 등을 거쳐 국내로 옮겨진다. 엔진 잔해에 대한 분석뿐 아니라 나무호 피격 당시 이란 측의 호르무즈 해협 내 움직임 등 제반 정황들에 대한 조사도 이뤄질 것으로 보인다.박 대변인은 "조사와 향후 대응을 다룸에 있어 신속성, 정확성, 완전성 측면을 모두 감안해 조치를 하고 있다"고 밝혔다.외교부에 따르면 나무호 피격과 관련한 1차 조사결과는 박윤주 외교부 1차관이 주한이란대사와 주한미대사대리에게 상세히 설명했다. 이에 사이드 쿠제치 이란대사는 본국에 충실히 보고하겠다고 답했다는 게 외교부의 설명이다.외교부는 영국과 프랑스 주도의 다국적군 구상과 미국이 제안한 '해양자유연합'(Maritime Freedom Construct·MFC) 등 호르무즈 해협 안정을 위한 국제사회의 논의 진행 상황에 대해서도 예의주시하며 참여 여부를 검토한다는 방침이다.MFC는 미 국무부가 외교를, 미군 중부사령부가 각국과의 군사적 협력 등을 조율하는 구상으로 알려져 있지만 미국은 각국에 MFC와 영·프 주도의 다국적군 구상이 상보보완적이라는 설명을 전달했을뿐, 구체적인 내용은 설명하지 않은 것으로 전해졌다.박 대변인은 "한미는 나무호 문제뿐 아니라 호르무즈 해협의 안정적 이용 문제에 대해서 지속적으로 긴밀하게 소통하고 있다"며 "정부는 국제 해상로의 안전과 항행의 자유 보장 원칙, 영국과 프랑스 주도의 다자적 노력과의 관계성, 한반도 대비태세, 국내법 절차, 타국 동참 동향 등을 종합적으로 고려해 해당 건을 검토해 나갈 것"이라고 밝혔다.