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사회 보건·의약

정부 “의료제품 공급 안정화…주사기 4593만개 확보”

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서병주 기자

승인 : 2026. 05. 12. 16:25

제7차 보건의약단체 간담회 개최
"약포지·투약병 생산량, 평시 이상 유지"
660개 의료기관에 주사기 우선 공급
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12일 이형훈 보건복지부 제2차관이 제7차 보건의약단체 간담회에서 발언하고 있다./보건복지부
정부가 중동전쟁 여파에 따른 의료제품 수급 문제가 안정세에 들어선 것으로 판단하면서도 우선 공급 조치 등 현재의 관리 체계를 유지한다는 방침을 전했다.

12일 보건복지부는 12개 보건의약단체와 산업통상부, 식품의약품안전처와 제7차 보건의약단체 간담회를 개최했다고 밝혔다. 복지부는 산업부 등 범부처 협력을 통해 의료제품 생산에 원료를 최우선적으로 공급하도록 조치하고 있으며, 우선 공급 조치는 5~6월에도 유지될 예정이다.

현재 주사기의 경우, 지난 8일 기준 4593만개의 재고를 확보했으며 상위 10개 제조사의 생산량이 전년 대비 일평균 16.6% 증가했다. 이는 안정적인 공급이 가능한 상태이며, 추가 생산 물량을 온라인 몰에 우선 공급해 온라인 몰에서도 구입이 이전보다 훨씬 수월해진 상황이라는 설명이다.

약포지와 투약병 역시 원료 추가 확보를 통해 평시 이상의 생산량을 유지하고 있다고 복지부는 전했다.

이날 회의에서는 식약처가 수급 불안을 악용한 주사기 매점매석 행위에 대한 2차 단속결과를 공유했으며 복지부는 주사기 과다 구매로 의심되는 의료기관에 대해 실시한 현장 점검 결과를 참석 단체에 알렸다. 복지부는 현장점검을 지속 실시해 유통 과정상의 왜곡을 차단할 예정이다.

아울러 혈액투석 의원 등 필수 의료기관의 피해 방지를 위해 '주사기 공급망 핫라인'을 가동해 660개 의료기관에 42만개의 물량을 지난 10일 우선 공급했다.

이형훈 복지부 제2차관은 "정부와 보건의약단체들이 원팀으로 대응해 국민의 생명과 직결된 필수 의료제품의 수급 불안이 안정화되고 있다"며 "정부는 현재의 안정세에 안주하지 않고, 상황이 완전히 종료될 때까지 빈틈없는 관리 체계를 유지할 방침"이라고 말했다.
서병주 기자

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