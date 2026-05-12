SH, ‘당산 아이사랑홈’ 설계 착수…“양육친화주택으로 조성”

1 0 당산 아이사랑홈 조감도.

서울주택도시개발공사(SH)는 '당산 아이사랑홈'(당산동 양육친화주택) 설계 용역사를 선정하고, 단지를 '양육 친화 플랫폼'으로 조성하기 위한 작업에 착수한다고 12일 밝혔다.아이사랑홈은 서울시가 저출산 대응을 위해 도입한 양육 친화형 주거 모델이다. 주거 공간에 보육, 돌봄, 놀이, 교육 등 양육 지원 기능을 결합한 주택이다.당산 아이사랑홈은 영등포구 당산동 3가 2-1, 4 일대에 지하 6층, 지상 39층 규모로 조성된다. 공동주택 380가구와 부대 복리시설, 노유자시설, 근린생활시설 등이 들어선다.SH는 단지 내에 △어린이 상상 랜드 △융합형 키움센터 △서울형 키즈카페 △장난감 도서관 등 양육 지원 시설을 함께 조성할 계획이다.단지 외부와 보행 동선은 아이들의 안전을 최우선으로 설계한다. 아이 활동을 확인할 수 있는 범죄예방 환경설계(CPTED)를 적용하고, 양육 지원 시설까지 육아 안심 보행로를 만든다.공동체 공간은 어린이와 가족을 중심으로 구성한다. 놀이와 휴식을 연계한 '커뮤니티 마당'을 비롯해 옥상 정원, 작은 도서관 등을 마련한다.가구 내부에는 가변형 구조를 도입한다. 자녀의 놀이·학습 공간과 부모의 휴식 공간을 분리하거나 전환할 수 있게 해, 가족 구성원의 생활 방식에 맞는 공간 활용이 가능하도록 설계한다.SH는 이번 설계 착수를 시작으로 '당산 아이사랑홈' 건설 사업에 속도를 낸다. 내년 하반기 중 설계를 마무리하고 공사에 착공해, 2030년 준공을 목표로 하고 있다.황상하 SH 사장은 "'당산 아이사랑홈'을 부모와 아이가 안심하고 쾌적하게 생활할 수 있는 최적의 공간으로 조성할 것"이라며 "앞으로도 양육 친화형 주거 모델 확산을 통해 국가적 과제인 저출산 극복과 주거 안정에 이바지하겠다"고 말했다.