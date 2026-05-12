미래 선수 키우는 ‘회복 솔루션’

이소로운, 서울체육중·고와 업무협약

ㅇ 0 이소로운은 서울체육중학교·서울체육고등학교와 학생 선수들의 건강 증진과 경기력 향상을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다. /이소로운

이소로운이 미래 스포츠 인재 육성을 위한 지원에 나선다.이소로운은 서울 송파구에 위치한 서울체육중학교·서울체육고등학교와 학생 선수들의 건강 증진과 경기력 향상을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 12일 밝혔다.이번 협약은 학생 선수들의 체력 관리와 회복 지원, 안정적인 훈련 환경 조성을 위해 추진됐다. 양 기관은 향후 다양한 협력 프로그램을 통해 고등부 330명(운동부 21개), 중등부 169명(운동부 14개)을 대상으로 제품 지원 및 퍼포먼스 향상 프로그램을 운영할 계획이다.이소로운은 자사의 아미노산 제품 '아미노핏'을 통해 선수들의 체력 유지와 회복을 지원한다. 해당 제품은 BCAA와 EAA 총 5300mg을 함유한 액상형 아미노산 제품으로, 경기 후반 퍼포먼스 유지와 회복 효율 개선에 초점을 맞췄다. 빠른 흡수가 가능한 액상 타입으로 경기 후 피로 회복과 컨디션 관리에 도움을 줄 수 있다는 설명이다.회사 측은 엘리트 선수뿐 아니라 일반 생활체육인들도 활용 가능한 에너지·컨디션 관리 솔루션으로 제품 활용 범위를 넓혀가고 있다고 밝혔다.박연정 이소로운 대표는 "이번 협약을 통해 미래 스포츠 유망주들이 보다 건강하고 안정적인 환경에서 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"며 "앞으로도 스포츠와 건강을 연결하는 다양한 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.한편 이소로운은 아미노산 기반 기능성 제품 개발을 중심으로 스포츠 퍼포먼스와 라이프 헬스케어 분야로 사업을 확장하고 있다.